Sebestyén Balázs: 'a közszolgálatban két hazug szó van, a köz, meg a szolgálat'

A Rádió1 reggeli műsorában is téma volt a túlóratörvény elleni vasárnapi tüntetést és az MTVA-székházban történt dulakodás. 2018.12.17 17:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sebestyén Balázs először megemelte a kalapját a tüntetők előtt a megtett sétamennyiség miatt, majd arról beszélt, milyen kedvesek a köztévénél, hogy közpénzből végül felvették a tüntetők követeléseit, elvégre közpénzből élnek.



"Nagyon durvák ezek a hírek, amiket csinálnak a rendőrök, és itt nem azt mondom, hogy a határozott fellépés ebben a formában baj, ha mondjuk hozzájuk vágnak valamit, hanem úgy állítanak elő és úgy visznek be 48 órára, hogy lementél kutyát sétáltatni. És mindenkinek bele kellett mondani a nevét a kamerába. Ehhez nincs joguk, ez megfélemlítés" - folytatta mondandóját.



Ezután többen is megkérdezték tőlük, miért nem hívják fel Széll Bernadettéket, ám Balázs erre azt felelte, ők sosem hívnak fel közvetlenül politikusokat.



"Nem ez a feladatunk, nem ez a dolgunk. Megvan a véleményünk a dologról, higgyétek el, meg arról is, hogy milyen gané az MTVA. Meg is fogom mondani, ha még egy kicsit többen felkelnek."



A téma a hét órai hírek után ismét előkerült, azokban ugyanis egy szó sem esett a vasárnapi demonstrációról.



"7 óra után vagyunk 8 perccel. Valaki szóljon már ennek a hírszerkesztő kislánynak, hogy legalább tegye be a tüntetéseket. Én értem, de azért azt el lehet mondani két mondatban, hogy volt tüntetés. Megint nem volt benne a hírekben. Ennyire ne legyünk f.stosak. Nem kell besz.rni gyerekek" - fakadt ki Sebestyén Balázs.



Egy órával később megint elővette az MTVA-s balhét, mint mondta, évek óta gyártják már a hazugságokat, a propagandát, és nyomják azon kevés ember fejét, aki őket nézi még, de nem lenne-e egyszerűbb beolvasni a követeléseket?



"Sokkal rosszabb magának a rendszernek, hogy lökdösődnek. Jogi kérdés, hogy kinek van joga mit csinálni. Mentelmi joga van a képviselőnek, de te egy székházon belül vagy, amit biztosítanak fegyveres őrök, ez innentől kezdve jogászkodás, hogy Hadházy fekszik a földön, kirakják vagy nem rakják. Ebből látszik, hogy mennyire be vannak szarva, és hogy senki nem mer önálló döntést hozni, és mindenki hogy fél. Félti a munkáját, fél a hatalomtól, fél, hogy holnap kirúgják."



"A közszolgálatban két hazug szó van, a köz meg a szolgálat, a s.ggnyalás jobb lenne" - tette hozzá valamivel később.