'Mi szívtuk meg' - vécére sem tudnak kimenni az MTVA-ban rekedt tévések

Ha át is jutnának a biztonsági őrök sorfalán, az ellenzéki képviselők akkor sem tudnák beolvasni a követeléseiket, de a newsroomban rekedt tévések sem fogják már sokáig bírni, hogy nem tudnak kimenni enni, sőt még pisilni sem – mondta a hvg.hu egyik köztévés forrása. Kiderült, hogy a teherportán keresztül még reggel is dolgozni indultak stábok, hiszen a tüntetők a főbejáratnál vannak.



Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.



Nagyjából két tucat kolléga rekedt az MTVA székházának newsroomában, vagyis a hírközpontban, az ajtót belülről bezárták, így jelenleg pisilni sem tudnak kimenni, és már kezdenek aggódni – mindezt a köztévé egyik névtelenséget kérő munkatársától tudja a lap, ugyanis telefonon tartják a kapcsolatot.



Friss információik szerint vasárnap a legtöbben éppen hazamentek, mire odaértek a tüntetők. Majd hétfő reggel akkor zárták le a newsroomot, amikor a székházba bejutott képviselők ezen a részen, a hírközpont és az adásközpont közti folyosón voltak. Ezért nem tudnak kijönni mosdóba, enni vagy ha lejárt a műszakjuk, hazamenni – mondta. Ezért egy idő után muszáj lesz cselekedni, hiszen vég nélkül így a bentiek sem bírják – tette hozzá.



Vasárnap este a csak Pitbull néven emlegetett Németh Zsolt, az M1 csatornaigazgatója volt benn a vezetők közül a forrás szerint, aki "folyamatosan telefonált". Hogy kivel, azt nyilván nem tudhatja, de a belső viszonyokat ismerve szerinte még a Szél Bernadették által egyeztetésre hívott Papp Dániel megbízott vezérigazgató sem döntene ilyen nagyságrendű kérdésben, biztosan még magasabbról kapják az instrukciókat.



A köztévé technikáját ismerve azt mondta: a folyamatosan a stúdió, az adásvezérlő és a newsroom körül tartózkodó, onnan tovább nem engedett ellenzéki képviselők akkor sem tudnák beolvasni az 5 pontos követelésüket, ha bejutnának ezek bármelyikébe. "Nagyon komoly, többszörös informatikai háttér van, egyszerűen átkapcsolnának a másik szinten lévő vezérlőbe" – magyarázta.



Vagyis az ellenzéki képviselők akciója csak demonstratív jellegű lehet, de ha nem veszik rá a tévé vezetését (illetve a felettük állókat) az együttműködésre, teljesen esélytelen, hogy bármit elérjenek, még akkor is, ha az útjukat álló biztonsági személyzet átengedné őket.

"Fekete csíkot biztos nem fognak adni, a Pitbull nem olyan" – jegyezte meg Németh Zsoltra utalva, mikor arról kérdezte a lap, akadozhat-e a lezárt newsroom miatt a köztévé műsora. Szerinte hétfő reggel a stábok is gond nélkül ki tudtak jönni, és elindultak dolgozni a Bojtár utca felőli teherportán, így még friss anyaguk is lesz. A déli hírműsorban valóban így is lett, élőben kapcsolták a más helyszínen lévő munkatársakat.



De külföldi hírügynökségek anyagait is simán le tudják adni, és van egy csomó betárazott "konzerv anyag" is készen.



"Mi szívtuk meg" – válaszolta keresetlenül arra, hogy a köztévé, annak is a benn lévő munkatársai ellen irányul a népharag. "Ez egy gyár, ezek emberek, akik a munkájukat végzik, letolják a műszakot és a többi idejükben próbálnak nem foglalkozni ezzel" – mondta.