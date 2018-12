Ügyészség

Megalázták, rettegésben tartották a somogyi gyermekotthon lakóit

hirdetés

Folytatólagosan elkövetett rablás bűntette, önbíráskodás bűntettének kísérlete, kényszerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség egy fiatalkorú testvérpárral szemben, akik rettegésben tartották egy Somogy megyei gyermekotthon lakóit.



A testvérek 2017 áprilisában kerültek az otthonba, ahol nem tudtak és nem is akartak beilleszkedni, közülük I. r. vádlott különösen agresszív volt.



A vádirat szerint I. r. vádlott nyolc intézetis társával szemben követett el bűncselekményeket, akik közül egyik fiú többször is áldozatául esett. Őt ok nélkül rendszeresen bántalmazta, ököllel ütötte és rugdalta. A sértettet továbbá I. r. vádlott arra kényszerítette – bántalmazással nyomatékot adva -, hogy takarítsa ki szobáját, csikket szedjen a városban, az otthon udvarán négykézlábra ereszkedve ugasson, királyként éltesse vagy imádkozzon hozzá. Utóbbiakról videofelvételeket is készített.



I. r. vádlott az otthonban lakó több gyerektől hónapokon keresztül erőszakkal vagy fenyegetéssel megszerezte zsebpénzüket, volt olyan sértett, akitől ruháit vette el verést kilátásba helyezve, vagy megalázó módon ágyazásra, zoknija kimosására utasította.



A Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség a letartóztatásban lévő I. r. vádlottal szemben javítóintézeti nevelés alkalmazását, testvérével szemben próbára bocsátást indítványozott.