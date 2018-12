Sajtó

Kovács Zoltán: Beszél valaki magyarul a New York Times szerkesztőségében?

"Oly éber" Magyarországot illetően a The New York Times szerkesztőbizottsága, amelyet nagyon "izgat" és "aggaszt" Orbán Viktor magyar miniszterelnök "jobboldali, nativista, nacionalista politikája" - írta ironikus hangvételben szerdán az abouthungary.hu oldalon Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára, reagálva az amerikai újság egy, a közelmúltban megjelent, Magyarországgal és Orbán Viktor miniszterelnökkel foglalkozó cikkére.



Az államtitkár szerint a "Manhattan-i klikkhez" a héten csatlakozott a The Guardian című baloldali brit újság egyik cikkírója, aki - mint megjegyzi - "véletlenül a Central European University (CEU) egy volt professzora, és "gyászolja a szomorú napot, amikor a CEU-t kiszorították Magyarországról".



"Csakhogy ez nem így történt" - írja az államtitkár, mivel - mint fogalmaz - az intézmény "teljes mértékben akkreditált Közép-európai Egyetemként még mindig szabadon működik Magyarországon". "A CEU viszont, saját bevallása szerint, még mindig nem folytat semmilyen felsőfokú képzést az Egyesült Államokban" - teszi hozzá.



Kovács Zoltán szerint a The New York Times szerkesztőbizottsága "álmatlanul hánykolódik a magyarországi médiaegyensúly miatt". Egy olyan lap szerkesztőbizottságáról van szó,"amelyet tetten értek azon, hogy jelentős hirdetési kedvezményeket ad baloldali csoportoknak, például a MoveOn.org nevű lobbicsoportnak, miközben teljes árat számít fel a konzervatív csoportoknak" - fogalmaz.



Az államtitkár szerint a The New York Times szerkesztőbizottsága azt állítja, hogy "Magyarországon jelenleg több száz kormánypárti hírforrás van, szemben azzal a harminceggyel, amennyi 2015-ben volt". "Nem mondanak semmit viszont arról a meggyőző nézettségi aránnyal rendelkező magyar médiáról - beleértve a legnagyobb televíziós hírcsatornát és a legnagyobb online hírportált -, amely következetesen és fennhangon kritikus az Orbán-kormánnyal szemben" - írja Kovács Zoltán. "Van-e egyáltalán olyan tagja a szerkesztőbizottságnak, aki beszél magyarul?" - teszi fel a kérdést írásában az államtitkár.