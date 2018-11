Több mint két hónapja előzetesben

Kivizsgálják a csengeri örökösnő elmeállapotát

Igazságügyi orvosszakértő vizsgálja meg az előzetesben lévő, csengeri örökösként ismert Sz. Gáborné egészségi állapotát. 2018.11.16 12:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Helmeczy László, az asszony ügyvédje a Zoom.hu-nak azt mondta, a jövő héten védence fizikai és lelki állapotát is felmérik, vagyis elmeorvos is megvizsgálja.



Az igazságügyi szakértői vizsgálatot a Nemzeti Nyomozó Iroda előterjesztésére rendelték el. Az ügyvéd szerint több mint két hónapja előzetesben lévő, a börtönkórházat többször is megjárt védence nagyon sovány, legfeljebb 40-50 kiló.



Sz. Gáborné újabb vallomást nem tett. A legutóbbiban azt állította, hogy Kósa Lajos, aki szerint a nő őt is becsapta, is kiutazott vele Svájcba intézni a hagyatékot. Ezért azt kérte – amit ügyvédje is indítványozott -, hogy tanúként hallgassák meg a fideszes politikust.



Az ügyvédnek is lenne néhány kérdése a politikushoz, például az is, ha szerinte nem volt hagyaték, miért kötött az asszonnyal különböző megállapodásokat, szerződéseket?