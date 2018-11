Belügy

Nézőpont: nagyjából hárommillióan szavaznának a kormánypártokra

A teljes felnőtt magyar népesség 38 százaléka, nagyjából 3 millió ember szavazna a kormánypártokra - olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában, amelynek az eredményeit pénteken közölték az MTI-vel.



Az október 10. és 29. között 2000 ember személyes megkérdezésével készült felmérés eredménye szerint a Fidesz-KDNP megszerezné a szavazatok abszolút többségét (51 százalékát), vagyis elmondható, hogy minden második választó Fidesz-szavazó.



A pártverseny második helyén továbbra is a Jobbik található, a múlt havival megegyező 10 százalékos táborral (800 ezer szimpatizáns). Az MSZP-P szintén megtartotta 5 százalékos népszerűségét (400 ezer szimpatizáns), míg a DK a teljes népesség 4 százalékának támogatására számíthat (320 ezer szimpatizáns).



Októberben a többi releváns párt számára csak a felnőtt magyarok 2-2 százaléka (160 ezer ember) mutatott érdeklődést. Különösen az LMP szerepelt rosszul, amely már csak a választópolgárok 2 százalékát tudhatja maga mögött. Népszerűségének mértéke így megegyezik a már hónapok óta ezen a szinten álló Momentuméval és a Magyar Kétfarkú Kutyapártéval. Az újonnan alapított Mi Hazánk továbbra is 1 százalékon áll (80 ezer ember).



A választáson részvételüket ígérő választópolgárok pártpreferenciái kis mértékben változtak a szeptemberi adatfelvétel óta. A Jobbik az előző havinál 1 százalékponttal gyengébben, 17 százalékon áll, míg az MSZP-P közös lista 10, a DK listája 8 százalékot érne el.



Nagy a tülekedés a parlamenti küszöb közvetlen közelében - fogalmaztak -, de az októberi felmérés alapján a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt továbbra sem jutna be a magyar és az uniós parlamentbe, az LMP pedig kiesne mindkét testületből. Az 1 százalékon álló Mi Hazánk Mozgalomnak sem volt erre még esélye a Volner János csatlakozása előtt készült adatfelvétel alapján.



A Nézőpont Intézet mandátumbecslése alapján a Fidesz-KDNP 13, a Jobbik 4, az MSZP-Párbeszéd, valamint a Demokratikus Koalíció pedig 2-2 embert küldhetne az Európai Parlamentbe, ha most lenne a választás.