Hárman hűltek ki és haltak meg az utcán a hajléktalanüldözés kezdete óta

Magyarországon hárman szenvedtek kihűléses halált október 15-e óta, amikor életbe lépett a közterületen való életvitelszerű tartózkodást tiltó törvény – tudatta a Magyar Szociális Fórum (MSZF) október 23-án. Velük együtt heten szenvedtek fagyhalált a szeptember végi hideg éjszakák óta. Az MSZF szerint a fejlemény arra enged következtetni, hogy a törvény nem váltotta valóra a hozzá fűzött reményeket. A hajléktalanságot nem lehet tiltással megoldani, a szegénységet nem lehet rendőri eszközökkel felszámolni – szögezi le az emberjogi szervezet -, emlékeztetve arra, hogy a kormánynál következetesen süket fülekre találnak javaslataik a társadalmi probléma megoldásáról.

A hűvös, hideg idő beköszöntével egyre többször hallunk megfagyott, kihűlt emberekről. Tévedés azt hinni, hogy a kihűlés csak nulla fok alatti hőmérsékleten lehetséges. Ennél magasabb hőmérsékleten, nedves, szeles időben, vagy hideg vízben is nagyon könnyű kihűlni, és ez sokszor szinte észrevétlenül kezdődik. A halál egyértelműen a kihűlés következtében áll be, míg a fagyás lokális folyamat, addig a kihűlés az egész szervezetet érinti. A kihűléshez hasonlóan a fagyás bekövetkezéséhez sem kell okvetlenül nagyon hideg hőmérséklet, hiszen a kihűléshez hasonló tényezők játszanak szerepet bekövetkeztében. A fagyás az égési sérüléshez hasonlóan viselkedik. Az érintett terület érzéketlenségével kezdődik, majd a hideghatás után néhány órával, a hidegnek leginkább kitett helyeken, a kezeken, lábakon, orron, füleken livid (kékes vagy hamuszín) vagy vörös, fájdalmas, később esetleg hólyagossá váló foltok jelennek meg. Ha nem kap ellátást, az egész szervezetet érintő kihűlés végezhet az ilyen emberrel, pláne, ha alkoholt is fogyasztott, ugyanis az alkohol kitágítja az ereket.