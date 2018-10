Vádemelés

Egy kabát miatt vertek eszméletlenre egy férfit Budapesten

A Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken azzal a 25 éves és 21 éves román állampolgársal szemben, akik 2017. február 26. napján, éjjel súlyosan bántalmaztak egy férfit a 99-es busz Budapest IX. kerület, Ferde utcai megállójában. 2018.10.09 12:31 ma.hu

A vádirat szerint előző este a vádlottak ugyanabban a Budapest, Határ úti villamos végállomásnál található kocsmában italoztak, ahol a sértett egy ismerősével szintén italt fogyasztott.



A sértett elvesztett kabátját kereste, ezért megkérdezte a kocsmában lévőket – így a vádlottakat is –, hogy nem látták-e azt, majd miután a kabátot megtalálta, gyalogosan távozott a 99-es busz megállója felé. Nem sokkal később követték őt a vádlottak, és a buszmegállóban ülő sértetthez futottak, majd amiatt, hogy korábban őket a sértett lopással gyanúsította, közepes erővel külön-külön legalább 7-8 alkalommal megütötték és 5-6 alkalommal megrúgták.



A sértett az ütésektől a földre esett, de a vádlottak csak akkor fejezték be a bántalmazását, amikor már az eszméletét is elvesztette.



A bántalmazást szemtanúk észlelték és értesítették a rendőrséget, akik az elkövetőket elfogták.



A főügyészség a vádiratában arra az esetre, ha a vádlottak a tárgyalás előkészítése során a bűnösségüket beismerik és lemondanak a tárgyalás jogáról alternatív, un. mértékes indítványt is tett azzal, hogy beismerés esetén 2-2 év végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és 2-2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását kéri a bíróságtól.