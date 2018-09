Embertelen

Rothadó disznótetemek, orrfacsaró bűz Tiszaföldváron

Orrfacsaró bűz terjeng Tiszaföldváron annak a több tucat, talán több száz sertés oszló tetemének köszönhetően, amelyek a napon fekszenek. Egy nyilvános Facebook csoportban fotókat is közzétettek a valóban rettenetes látványról.



A csoportban arról írnak, hogy az esetet bejelentették a Kormányhivatalnál, ahol már meg is kezdték a vizsgálatot. Az ügyben a rendőrséget is felkeresték.



Az Index telefonon beszélt a település polgármesterével. Hegedüs István azt mondta, ő nem is tud róla, neki hivatalosan nem jelezte senki, hogy ilyen lenne ott. A településnek ezen a végén - a kommentekben azt írták, a Mezőhék felőli oldalán készült a kép - tényleg van sertéstelep, de ott minden szabályt betartva dolgoznak, mondta a polgármester. Nem is tudja elképzelni, hogy miért kockáztatnának nagy büntetést vagy bezárást ilyesmivel.



Mint kiderült, a fotók a város szélén működő sertéstelepen készültek még augusztus 20-án. A telep egyik volt dolgozója az Indexnek azt mondta, a képek akkor készültek, amikor a sertéstelep zárt részéből géppel kellett kihordania 150-200 elhullott sertés tetemét. Voltak tetemek, amik már hetek óta ott voltak, azokból evett a többi disznó. Miközben hordta ki őket egy hátsó árokba, volt, amelyik fel is robbant. Majd erre vékony földréteget hordtak rá.



A férfi elmondta, a telepen hátul mostanra legalább 3000 disznó tetemét ásták el, amelyet vékony földréteg borít. Ha kiásnák ezeket a gödröket, minden kiderülne. A dögök miatt állítása szerint már a trágyát sem viszik el a telepről azok, akik eddig vitték, mert állati tetemekkel kevert.



Mint mondta, a telepen áldatlan állapotok vannak, a trágyalé megfelelő elvezetése sincs megoldva, volt, hogy beszivattyúzták a csapadékelvezetőbe, amiből a közelben a földeket locsolják, ezért is bűzlött sokszor a környék.



A férfi azt mondta, beszélt a tisztifőorvossal is, aki arra kérte, vegye le a képeket, de szerinte teljesen mindegy már, hiszen azok a Facebookon elterjedtek. Azt ígérték neki, hogy rendesen ki fogják vizsgálni a dolgot, de ő ebben nem igazán bízik.