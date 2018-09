Családpolitika

26 milliárdból megújulnak az Erzsébet-táborok

Egy kormánydöntésnek köszönhetően 26 milliárd forintból megújulnak az Erzsébet-táborok Zánkán és Fonyódligeten; a beruházás kapacitásnövekedéssel is jár: megduplázódik a férőhelyek száma - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin azt mondta, hogy jövőre indulnak a munkálatok. A rekonstrukció 2020 nyarára fejeződhet be, de végig zökkenőmentesen folyik majd a táborozás.



Az idei nyári Erzsébet-táborok augusztus 31-én lezárultak - közölte az államtitkár, hangsúlyozva, hogy sikeresen, biztonságban, nagyobb fennakadások nélkül zajlottak az események.



Az államtitkár szavai szerint az egész évre vetítve összesen 126 ezer gyermek számára tudtak kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az Erzsébet-táboroknak köszönhetően.



A nyári táborok egyik legnépszerűbb fajtájába a Balaton-partiak tartoznak. Két helyszínen, Zánkán és Fonyódligeten egyhetes turnusokat tölthettek el jól felszerelt környezetben a gyermekek, akik naponta ötször kaptak enni. Mindez a szülőknek csupán jelképes összegbe, ezer forintba került, amit a vidéki fiatalok még le is vásárolhattak a büfében.



Bentlakásos táborban csaknem 30 ezren vettek részt, 2500-an a határokon túlról - közölte Novák Katalin, aki úgy vélekedett, ezek az események a fesztiválokhoz hasonlóan zajlanak. A gyermekek jól érzik magukat, és a kikapcsolódás közben még készségeket is elsajátítanak - tette hozzá.



Napközis Erzsébet-táborokat szintén szerveztek több mint 500 településen, csaknem 60 ezer fiatalnak. Ezek keretein belül a gyermekek a lakóhelyükhöz közel, jellemzően az iskolában vehettek részt foglalkozásokon.



Idén először az erdélyi Ivó településre is szerveztek Erzsébet-tábort. Ott 1500 magyarországi magyar gyermek nyaralhatott, ősztől pedig csaknem 2000 erdélyi magyart fogadnak - közölte az államtitkár.



A családok éve keretében szintén idén először családi Erzsébet-táborok is voltak. A hétvégi rendezvényekre 1000 család, mintegy 5000 ember ment el.



Az úgynevezett Gyógyító Szent Erzsébet-táborok jelenleg is zajlanak Tihanyban és Zalaszabaron, az eseményeken 1000 speciális ellátást igénylő, gyógyulófélben lévő vagy már gyógyult gyermek vehet részt.



Az Erzsébet-táborok programjai az ősszel kirándulásokkal folytatódnak, valamint szerveznek majd egy karácsonyt is - sorolta Novák Katalin.



Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke kiemelte: a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2016 elején örömmel vette át az Erzsébet-alapítvány vonatkozásában az alapítói jogok és kötelességek gyakorlását.



Az egyházmegye is prioritásként kezeli az ifjúságvédelmet: több mint kilencezer diák tanul az általa fenntartott köznevelési intézményekben, valamint csaknem négyezer állami gondozott gyermek ellátásáért felelős - ismertette.

Felemelőnek nevezte, hogy egy olyan nemes célt támogatnak jogilag és erkölcsileg, mint az Erzsébet-alapítványé.



Kiss-Rigó László szintén kitért arra, hogy az események nem jelentenek anyagi megterhelést a szülőknek.



A táborozók olyan programokon vehetnek részt, amelyek a szellemi, lelki egészségüket is gazdagítják - vélekedett a püspök.



Kérdésre Novák Katalin közölte, hogy évről évre nagyjából 5 milliárd forintot fordítanak az Erzsébet-táborozókra, ehhez jönnek még európai uniós források, valamint hozzáadódik a mostani 26 milliárd.



A rendezvény sajtóanyagában azt írták, hogy a 6 napos, 5 éjszakás balatoni turnusokra köznevelési intézmények, családsegítő szolgálatok és központok, továbbá gyermekvédelmi intézmények jelentkezhettek csoportokkal.



A programok az élmények és a közösségépítés köré szerveződtek; a magyarság és honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység témáira épültek. Mind Zánkán, mind Fonyódligeten voltak egyebek mellett óriástrambulinok, sárkányhajók és gokartok.



Gyermekorvosi ügyeletet nyújtottak 24 órán keresztül, de mentők és vízimentők is feleltek a biztonságért.



Szerdánként mindkét tábor lakói közelebbről megismerkedhettek a honvédséggel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel és a mentőszolgálattal - olvasható a sajtóanyagban.