Szlovák milliomosnő

Szlovákiában sem akar autót vezetni Rezesová

MTI/Lakatos Péter

Mint ismeretes, Eva Rezesová 2012. augusztus 21-én hajnalban az M3-as autópályán X5-ös BMW-jével ittasan, mintegy 165 kilométeres óránkénti sebességgel hátulról belerohant az áldozatok Fiat Puntójába. A Fiat kigyulladt, a benne ülő két házaspár meghalt. Eva Rezesová - nagy értékű, biztonsági berendezésekkel jól felszerelt terepjárójában - enyhe sérüléseket szenvedett.



A szlovák nőt jogerősen 9 év börtönre ítélték, ugyanakkor a jogszabályok szerint büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhatott. A Budapest Környéki Törvényszék 2014-ben arról is döntött, hogy Eva Rezesovát 8 évre eltiltja a közúti járművezetéstől, ám ez csak Magyarország területén érvényes.



Rezesová ennek ellenére Szlovákiában sem akar volán mögé ülni.



"Eva csak a családjával foglalkozik, amióta kijött. Ő vitte iskolába a kislányát, Ellát a mai első tanítási napon. Természetesen nem ő vezette a kocsit. Mivel külföldi állampolgár, ezért a magyarországi jogszabályok csak Magyarországon belül vonatkoznak rá. Azaz simán megtehetné, hogy Szlovákiában kocsiba ül miután visszakapta és érvényesítette a jogsiját. A baleset miatt azonban arra az elhatározásra jutott, hogy Szlovákiában sem fog vezetni majd" - mesélte a kassai milliomosnő egyik ismerőse a 24.hu-nak.



Az is kiderült, hogyan telnek Rezesová napjai a szabadulása óta.



"Eva nagyon hálás az édesanyjának azért, mert végig számíthatott rá, amíg börtönben volt. Vele lakik most együtt a lányaival. Nagyon élvezi a szabad életet. A boldogságát pedig növeli, hogy pár nappal ezelőtt bővült a család. Ha jól tudom, akkor a bátyja gyerekének született meg a babája. Eva egyébként szeretne csinálni egy vállalkozást. Ám hogy pontosan mivel akar foglalkozni azt még nem döntötte el. Most csak az érdekli, hogy minél több időt töltsön együtt a lányaival" - mesélte a lapnak az ismerős.