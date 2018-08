Ügyészség

Volt barátnőjére és gyermekére gyújtotta a lakást egy budapesti férfi

A Fővárosi Főügyészség különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve, tizennegyedik életévét be nem töltött, továbbá védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt azzal a 33 éves férfival szemben, aki 2016. március 6-án, hajnalban gyújtotta fel a volt barátnője zuglói lakásának ajtaját, és ezzel a lakásban alvó sértett és annak korábbi kapcsolatából származó kiskorú gyermeke, továbbá a vádlott agressziója miatt a lakásban tartózkodó férfi életét közvetlen életveszélynek tette ki.



A vádirat lényege szerint a vádlott és a sértett kapcsolata 2016. év elején megromlott, ezért a sértett a gyermekével egy zuglói lakásba költözött. A vádlott segített a költözésben, így tudta a sértettek új lakcímét, ahol rendszeresen látogatni kezdte a nőt a kapcsolatuk helyreállítása érdekében. A nő a közeledést próbálta elhárítani, ezért a társasházban lakó volt élettársa, és egy férfi ismerőse segítségét is kérte, hogy szükség esetén legyenek vele.



A vádbeli bűncselekmény éjszakáján egy férfi ismerős tartózkodott a lakásban, aki felriadt arra, hogy a vádlott a lakás faajtaját motorbenzinnel és lakkbenzinnel lelocsolta, majd meggyújtotta, de mielőtt a lángok a lakásban elterjedtek volna, a tüzet az időközben értesített volt élettárssal közösen eloltották.



A főügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában az új büntetőeljárási kódex adta lehetőségeket kihasználva alternatív büntetési indítványt is tett azzal, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen a büntető törvény szerint életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt beismeri, és lemond a tárgyalás jogáról, úgy konkrét büntetést, 8 év fegyház fokozatú szabadságvesztés, és 5 év közügyektől eltiltás kiszabását kéri.



Ezen új eljárási szabály szerint a tárgyalás előkészítése során történő beismerésnek és a tárgyalás jogáról lemondásnak a vádlottra nézve az az előnye, hogy ha tettét megbánja, avagy védekezését cáfolhatónak tartja, és ezért beismer, az ügyészi indítványnál súlyosabb büntetést nem kaphat. A büntetőeljárás pedig felgyorsul azáltal, hogy a tanúk, szakértők bírói szakban történő meghallgatására már nem kerül sor, és ha a bíróság ésszerű kételyt nem lát a beismerés önkéntessége és a bűncselekmény bizonyítottsága felől, akár nyomban ítéletet is hozhat.