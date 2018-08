Horror

Darazsak szurkáltak össze egy kétéves kisgyereket egy sárvári luxushotelben

Agresszív darázsraj támadt egy kétéves kisfiúra egy sárvári luxushotelben - írja a Blikk. A darazsak a teraszon lévő korlátba fészkelték be magukat és amikor a 2 éves Benett megérkezett a családjával, megtámadták.



"Nagyon megrémültem, vagy 8-10 csípés érte a fején, fel is dagadt mind. Mentőt hívtunk, a kórházban az orvos azt mondta, meg is halhatott volna a kisfiam, ha érzékeny a darázscsípésre" - mondta el a kisfiú édesanyja a lapnak.



A gyereket 12 óra elteltével engedték ki a kórházból, szerencsére kisebb duzzanatokkal megúszta az esetet.



Az édesanya azt mondta, a hotelben csak négy órával később intézkedtek a darázsfészek megsemmisítéséről. Másik szobát nem kaptak, viszont a fennmaradó pénzt - mivel a történtek után nem akartak ottmaradni - visszaadták nekik.