Ügyészség

Három fiatal rabolt ki egy 95 éves férfit

A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk a 95 éves férfitól az aznap felvett nyugdíját vették el erőszakkal.

A vádirat szerint a két – elkövetéskor 15, valamint 16 éves – fiú és harmadik, gyermekkorú társuk 2017. augusztus 11-én nappal, a VIII. kerület, Kálvin térnél figyelt fel az idős, nehezen közlekedő sértettre, aki egy bevásárló táskát húzott.



Az elkövetők megbeszélték, hogy megszerzik a sértett táskáját, ezért követni kezdték a 95 éves férfit, aki közben bement az egyik közeli lakóházba. Későbbi támadói ide is követték őt, mindhárman bementek a lépcsőházba, ahol az egyikük felajánlotta a sértettnek, hogy segít vinni a táskáját. A sértett a segítséget elutasította, majd felment a második emeletre és ott – mivel nem akarta, hogy a fiatalok megtudják, hogy pontosan melyik lakásban lakik – leült a folyosón.



A fiatalkorú vádlottak leültek mellé, majd az egyikük benyúlt a férfi zakójába, amiért ő kiabálni kezdett, ezért az egyik elkövető, hogy a hangoskodást megakadályozza, a sértett szájába nyúlt és azt kifeszítette. Eközben társai átkutatták a sértett zsebeit, és onnan kivették az idős férfi aznap felvett nyugdíját tartalmazó borítékot.



Mivel a sértett megpróbált ellenállni és kapálózott, lefogták a lábait, majd a bevásárló táskáját is átkutatták, ahonnan némi aprópénzt vettek ki, majd mindhárman elfutottak.



A sértett értesítette a rendőröket, akik mindhárom elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták.



A két fiatalkorút a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Részlege csoportosan, a bűncselekmény elhárítására idős kora miatt korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádolja, és velük szemben fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratban.



Harmadik társukkal szemben a kerületi ügyészség a nyomozást – gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok miatt – megszüntette.

Az ügy kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitányság által korábban közzétett fotók elérhetők itt.