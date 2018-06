Kormány

Nyugdíjemelés: itt vannak a 2019-es számok

Halad a 2019-es költségvetés elfogadása, már a Költségvetési Tanács is véleményezte a tervezetet.



A hivatalos kormányzati inflációs előrejelzés 2,7 százalékra várja a fogyasztói árak emelkedését a jövő évre. Ez azt is jelenti, hogy a nyugdíjasok ekkora alapnyugdíj-emeléssel kalkulálhatnak majd - írja a Portfolio.



A 2,7 százalékos emelés a 128 ezer forint körüli átlagnyugdíjjal számolva havi plusz 3500 forintot jelent, ami éves szinten 42 ezer forint.



A nyugdíjakat nem csak az infláció mértékével emelik: a kormány 4,1%-os GDP-növekedéssel számol, így a jogszabályok miatt jár a prémium az idősebbeknek. Ez a legtöbb nyugdíjas esetében legfeljebb egyszeri 12 ezer forint lesz. Ha egy nyugdíjas 80 ezer forintnál kevesebbet kap havonta, akkor az ő esetében lehet arányosan kevesebb a prémium összege.



A lap cikke szerint az sem lenne meglepő, ha jövőre is lenne pénz Erzsébet-utalványokra.