Jog

Ombudsman: súlyos problémák vannak a gyermekpszichiátriai kezelésekkel kapcsolatban

hirdetés

Székely László, az alapvető jogok biztosa a helyetteseivel Csongrád megyében tett kétnapos munkalátogatásának tapasztalatait összegző sajtótájékoztatón elmondta, a tervek szerint a témában még az idén minden érintett - az Igazságügyi Minisztérium, az egészségügyi államtitkárság és az orvostársadalom képviselőinek - bevonásával szakmai konferenciát szerveznek.



A hivatal Kúriával közösen munkacsoportot hozott létre, amely áttekinti az országos gyakorlatot, és javaslatot tesz a kötelező gyógykezelésre vonatkozó nem peres eljárás szabályainak módosítására - tudatta Székely László.



Az alapjogi biztos kifejtette, munkatársaival a megyeszékhelyeken tett látogatásai során azokat a helyszíneket keresik fel, ahol leginkább sérülhetnek az alapvető jogok, az emberi jogok. Azokban a városokban, amelyekben működik büntetés-végrehajtási intézet, oda is ellátogatnak, hogy tájékozódjanak a fogvatartottak és az ott dolgozók helyzetéről.



A Szegedi Fegyház és Börtön az, ahol a tényleges életfogytiglanra ítélt fogvatartottak is élnek egy speciális részlegben - közölte az ombudsman. Úgy fogalmazott, összességében igen jó benyomásai voltak arról, miként lehet ezt a nagyon súlyos büntetést a lehetőségekhez képest humánusan végrehajtani.



Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közölte, a hivatal igyekszik feltérképezni a nemzetiségi pedagógusokkal kapcsolatos hiányosságokat és javaslatokat tenni a megoldásokra. Ennek keretében megbeszélést folytat a Szegedi Tudományegyetem érintett oktatóival.



Kitért arra, az érintettekkel folytatott egyeztetése során problémaként merült föl, hogy a kis lélekszámú nemzetiségi önkormányzatok magas adminisztratív terhei elveszik az érdemi időt a közösségek életének szervezésétől, a feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos döntések, az elnyert összegek utalásának csúszása pedig működési gondokat okoz.



Szalayné Sándor Erzsébet azt mondta, mindenkinek joga, hogy a személyi dokumentumaiban a nevét az anyanyelvének szabályai szerint írják le. A nemzetiségi nyelvhasználat a magyartól eltérő betűkészletet alkalmazó kisebbségek esetében problémát okoz.



Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a természet- és örökségvédelem területén dolgozó szakemberekkel folytatott megbeszéléseit összegezve a kiszámíthatóság fontosságát hangsúlyozta a jogalkotás és a költségvetési finanszírozás területén. Példaként az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot is említette, amelyre szerinte a kormányzatnak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania.