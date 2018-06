Oktatás

Egyedülálló oktatási módszer szerint tanítanak a Gyermekszem.pont Alapítvány iskoláiban

Egyedülálló, a Nemzeti alaptanterven (Nat) alapuló módszert, úgynevezett rendszerpedagógiát dolgozott ki a Gyermekszem.pont Alapítvány, amelynek a sikeres, kétéves általános iskolai működése után a középiskolai oktatásra is lehetőség nyílik - közölte az alapítvány az MTI-vel.



A módszert uniós támogatással, 60 millió forintos tőkeinjekcióval hozták létre, s a Nat-on alapuló pedagógiai programot szívesen átadja a közoktatási intézményeknek az alapítvány.



A rendszerpedagógia, a rendszergondolkodás nem új fogalom a szervezeti, nagyvállalati környezetben, ezt helyezték iskolai környezetbe - hangsúlyozta a Gyermekszem.pont iskola igazgatója, Dechertné Gelencsér Anna, a pedagógiai program kidolgozója.



Mint kifejtette: az oktatási profil három fő alappillére a komplex művészeti nevelés, valamint az idege nyelvi és a digitális kompetencia fejlesztése. A három iskolai szakasz céljait is külön fogalmazták meg: az alsó tagozatban a tanulás megszerettetése, játékos feladatmegoldások, a manuális készségek fejlesztése, az önértékelésre való tanítás, a megfelelő tanulási motiváció megalapozása, és a kooperációs készségek megalapozása a cél.



A felső tagozatban az önálló tanulás képességének fejlesztése, tanulást támogató módszerek megismertetése, az információ rendszerezésének tanítása, saját tanulási stílus megismerése a cél, a középiskolai szakaszban pedig a megfelelő pályaorientációra koncentrálnak a megfelelő önismeret révén. A kreativitást és a kritikai gondolkodást előtérbe helyezve ebben a szakaszban a kommunikációs készségfejlesztésre kerül a hangsúly - ismertette. Megjegyezte: a tananyag jellegétől függően alakítják a tantermek elrendezését, ha a téma, úgy kívánja, csoportba rendezve, s a foglalkozás jellegétől függően eltérhetnek a hivatalos csengetési rendtől is.