Légiközlekedés

Egyszerre 28 repülő sértette meg Magyarország légterét, riasztották a honvédséget

Összesen 28 repülő és helikopter repült be engedély nélkül a magyar légtérbe hétfő délután; az eset miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel.



Közleményük szerint 13 óra után néhány perccel riasztották a készültségi szolgálatban lévő Gripenjeiket, hogy 14 ultrakönnyű merevszárnyú és 14 ultrakönnyű Giro helikopter lépett be a magyar légtérbe. A Franciaországból Románia felé tartó 28 légijármű előzetesen nem nyújtott be berepülésitervet, valamint az ország légterébe való belépéskor nem vették fel a kapcsolatot a polgári légiforgalmi hatósággal.



A Gripenek az azonosítást követően visszatértek a kecskeméti bázisra. A kisgépek a balatonkeresztúri repülőtéren szálltak le, ahol a velük szembeni intézkedést a rendőrség munkatársai vették át - áll a HM közleményében.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI