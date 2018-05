Gyerek sok volt, program nem

Teljes káosz volt a budai gyereknapi rendezvényen

Egészen borzalmasra sikerült vasárnap a Millenáris Parkban megrendezett gyermeknapi Slime Show. Egy jegy ötezer forintba került, ezért nagyjából a tűző napon lehetett ácsorogni, mert programok nem igazán voltak - állítja egy résztvevő.



A gyerekek nyakig mosószeresen ragasztósan álltak (százakról beszélek), mert nem volt csak 1 helyen csordogáló víz amihez nem fért hozzá senki. (..) Nagyon durva volt a helyzet. Igazi szlájm forradalom volt" - mondta a 444.hu-nak.



A lap hozzáteszi, hogy az internetről azóta eltüntetett részletes program mindenféle spéci slime-ok készítését, egyéb zenés és nem zenés programokat kínált. Ezekből azonban semmi nem valósult meg, már a bejutás és a jegy mellé járó ajándék megszerzése is kész rémálom volt.



Az esemény oldalát elözönlötték a negatív kommentek, íme, az egyik:



"Csatlakozom az összes előttem szólóhoz! Méreg drága jegy, katasztrófális szervezés, teljes káosz és fejetlenség, órákig tartó várakozás, ideges és feszült felnőttek, mérhetetlenül CSALÓDOTT GYERMEKEK!!! A biztonságiak is teljesen felkészületlenek voltak! Egyáltalán nem igaz, hogy nem lehet, előre kalkulálni a létszámmal, különben mire szolgál az elővételes jegy, kérdezem én!!!! A gyerekek a színpadokon zajló eseményekből semmit nem láttak, csupán hallgathatták a “műsorvezetők” hangját. Minimum egy kivetítő kellett volna, hogy mindent lehessen látni, illetve senkinek nem jutott eszébe az átlátszó keverőtál sem!!! A LEGROSSZABB GYEREKNAPI PROGRAM, AHOL EDDIG RÉSZT VETTÜNK ÉS EDDIG EZT VÁRTÁK A LEGJOBBAN A GYEREKEK!!!! Felháborító!!!"

A szervező cég tulajdonosa, Csanda Gergely kiadott egy közleményt, amiben elismerik, hogy valóban voltak fennakadások a rendezvényen, "ugyanakkor ekkora érdeklődésre az elővételes jegyek száma alapján nem számítottunk. ... Mivel számunkra a látogatók szórakozása mellett, azok biztonsága is kiemelten fontos szempont és feladat, ezért csak annyi látogatót tudunk beengedni a rendezvény területére, ahányat biztonságos körülmények mellett vendégül is tudunk látni."



Emellett kifogásolta azokat a kritikákat, hogy ne lett volna elég program, és azt sem tartja igaznak, hogy nem volt lehetőség kézmosásra, hiszen rendelkezésre állt a Millenáris összes kézmosója, valamint mobil konténerek és kézmosók is voltak.



Ugyanakkor a cég tett egy felajánlást azoknak, akik nem voltak elégedettek a programjaikkal: Kárpótlásul azoknak, akik igazolni tudják, hogy vásároltak belépőjegyet a Slime Show rendezvényre fel szeretnénk ajánlani egy-egy tiszteletjegyet a most szombaton, a Hungexpón megrendezésre kerülő PlayIT rendezvényünkre.