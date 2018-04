Belpol

Orbánt berendelte az Európai Néppárt vezetősége

Tisztázó beszélgetésre hívta Orbán Viktort a Európai Néppárt vezetősége Brüsszelbe - írja a Népszava.



A Die Welt cikkére hivatkozva arról számolnak be, hogy Joseph Daul, az EPP elnöke és Manfred Weber frakcióvezető azt szeretnék megtudni a frissen újraválasztott magyar kormányfőtől, hogy folytatni kívánja-e Magyarország átalakítását “illiberális demokráciává”.



Manfred Weber a Spiegelnek azt mondta, világossá akarják tenni Orbán Viktor számára, hogy vannak határok, amiket neki is be kell tartani.



Az Európai Néppárt a hírek szerint attól tart, hogy a Fidesz újabb kétharmados győzelme bebetonozza az “illiberális demokráciát”, amit autoriter kormányzás és erős állam jellemez. Az aacheni Sabine Verheyen például azt mondta, választói folyamatosan felelősségre vonják azért, hogy a néppárt jó viszonyt ápol Orbán Viktorral.