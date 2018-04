Diszkrimináció

Nem engedték be egy diszkóba a roma Parno Graszt zenekar tagjait

"Péntek este a Parno Graszt együttes teltházas koncertet adott a Kobuci kertben. Szombaton az együttes 5 tagját nem engedték be a Remix discoba a Nyugati téren. Pénteken még sztárok, szombaton már “csak” cigányok voltak” - olvasható egy a Facebookon közzétett bejegyzésben.



A zenészek próbáltak utánajárni, miért nem mehetnek be, de a kidobók csak annyit mondtak nekik, hogy kamerarendszer van a bejáratnál fölszerelve, és leszóltak rádión, hogy ne engedjék be őket. Bár nem mondták a szemükbe, a zenekar menedzserei szerint nagyon valószínű, hogy azért nem engedték be őket, mert roma származásúak.



A Parno Grasztot nem csak itthon, világszerte ismerik. A szabolcs-szatmári zenekar Rávágok a zongorára című lemeze 2002-ben a 7. helyen végzett az Európai Világzenei Ranglistán (World Music Charts Europe).



Két évvel ezelőtt pedig egy ország szorított nekik A Dal döntőjében.



"Nem voltak koszosak, nem voltak büdösek, nem voltak részegek, ismeritek őket, hogy milyenek" - reagált a történtekre a Facebookon Oláh József zenekarvezető, énekes, tamburás. "A tegnapi incidens nem háborított fel minket, mert hétköznapról-hétköznapra ezekkel a dolgokkal élünk együtt, és nem tudunk ezekkel a dolgokkal mit kezdeni."



Végül úgy látták jobbnak, ha eljönnek, és "röhögnek az egészen egy jót".



A diszkó hétfő esti fellépője egyébként Kiss Grófo lesz.