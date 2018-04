Választás 2018

A DK megtámadja az eredményt és ismételt választást követel

Megtámadja a Demokratikus Koalíció (DK) választási csalásokra hivatkozva az országgyűlési választás listás eredményét a Kúrián, és az országos voksolás "európai kontroll melletti", lehető legkorábbi megismétlését követeli. 2018.04.28 12:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rónai Sándor, az ellenzéki párt helyettes szóvivője szombaton, Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken annak ellenére fogadta el a parlamenti választás listás eredményeit véglegesítő határozatát, hogy számtalan esetben kiderült, teljes szavazókörökben tűntek el az ellenzéki pártok listájára leadott szavazatok.



Kiemelte, több olyan körzetben is nulla szavazat szerepel az ellenzéki pártok listája mellett, ahol ellenzéki egyéni jelöltek akár több száz voksot is kaptak. A csalások legtipikusabb példájaként említette, hogy újpesti jelöltjük, Varju László 244 egyéni szavazatot kapott, a DK listájára ugyanakkor nem érkezett szavazat.



Egyedül a Fideszt nem érintik az eltűnő szavazatok, ezért ezeket az eseteket nem lehet véletlen hibákként kezelni- jelentette ki, majd úgy fogalmazott, "nagyon úgy tűnik, a Fidesz nem a választást, hanem a szavazatszámlálását nyerte meg".



Rónai Sándor közölte, ez a választás nemcsak, hogy nem volt szabad és tisztességes, hanem rendszerszintű, országos választási csalás gyanúját veti fel, ezért szerinte Orbán Viktor miniszterelnök a következő években hiába hivatkozik majd az emberek döntésére.



A DK helyettes szóvivője aláhúzta, nemcsak magukért, hanem a többi ellenzéki pártért is küzdenek.