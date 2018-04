Politika

Balog Zoltán távozik az Emmi éléről

hirdetés

Az Emmi vezetője az Origóban jelentette be távozását, elmondta azt is, a Polgári Magyarországért Alapítvány élén folytatja.



Mint mondta, ő maga javasolt változtatásokat a tárcánál a miniszterelnöknek, ám azokat Orbán Viktor nem fogadta el. "...felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is".



"Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni" – mondta Balog, aki így a másik opciót választotta: a Polgári Magyarországért Alapítványt, a Fidesz pártalapítványának útját fogja egyengetni.



"Formálisan most is én állok a szervezet élén, de a napi kormányzati feladatok nem tették lehetővé azt, hogy az alapítványban is teljes értékű munkát végezzek. Erre a lehetőségre igent fogok mondani" - mondta.



Az utódlásról azt mondta: "három nevet kért tőlem a miniszterelnök, ezek közül fog választani".