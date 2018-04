Közlekedés - oktatás

Kerékpáros KRESZ-pálya nyílt a II. kerületben

A pasaréti tanpályát - amely többféle közlekedési helyzetet szimulál és a Közlekedéstudományi Intézet bevonásával készült - óvodások és iskolások használhatják.

Kerékpáros KRESZ-pályát alakított ki a II. kerületi önkormányzat a Fenyves parkban - tájékoztatta Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester pénteken az MTI-t.



A pasaréti tanpályát - amely többféle közlekedési helyzetet szimulál és a Közlekedéstudományi Intézet bevonásával készült - óvodások és iskolások használhatják - ismertette a kerület vezetője, jelezve: több oktatási intézmény szervezett közlekedésbiztonsági programokon is részt vehet.



Kiemelte továbbá, hogy a pálya nyomvonalát úgy alakították ki, hogy ne kelljen fát kivágni a ligetes területen. Ez azt is jelenti, hogy a KRESZ-park a nyári hőségben is árnyékkal védi a gyerekeket - magyarázta Láng Zsolt.



A beruházás 36 millió forintból valósult meg, a kormány - Varga Mihály miniszter, a kerület képviselője közbenjárására - 21,5 millió forinttal támogatta a munkálatokat a központi költségvetésből.



A kerületi önkormányzat jelenleg 22 pihenőparkot és 20 közterületi játszóteret tart fenn, tavaly hat helyszínen 140 millió forintból valósítottak meg fejlesztéseket.