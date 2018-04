Migráció

Menekültválság: A harmadik legbefogadóbb állam vagyunk a térségben

2018.04.19 17:43

2017-ben összesen 538 ezer ember kapott valamilyen menekültjogi védelmet az EU tagállamaiban -írja az index.hu. 25 százalékkal kevesebben, mint 2016-ban. Magyarország 1290 embert fogadott be, közülük 105 embernek adott menekült státust, 1110 főnek pedig oltalmazottit, és 75 főt egyéb humanitárius szempontok alapján fogadott be a magyar állam. (Az oltalmazottak szinte azonos jogokat élveznek mint a menekültek.)



Magyarországon 130 befogadott menekült jutott egymillió lakosra. Ezzel az aránnyal hazánk az EU keleti blokkjának második legengedékenyebb országa, csupán Lettország volt nagyvonalúbb, 140 fő / 1 millió lakos aránnyal. Az összes többi ex-kommunista ország közül még Litvánia jutott 100 fölé (105 / millió), az összes többi jóval ez alatt teljesített. A legrosszabb arányokat a többi V4-es ország érte el. A legkevesebb embert arányosan Szlovákia, Lengyelország és Csehország fogadta be, ezekben az országokban 20-nál is kevesebb új menekült jut egymillió lakosra. Ez töredéke a 130-as magyar aránynak.



Ha viszont a menedéket kérők létszámához mérjük a befogadottak arányát, akkor Magyarország a lista alján van. A magyar hatóságok csak a kérelmezők 31 százalékának adtak valamilyen védelmet, ennél szigorúbb az EU-ban csak Csehország (12 százaléknak adtak csak védelmet), Lengyelország (25 százaléknak adtak védelmet) és Franciaország (29 százaléknak adtak védelmet) volt. A magyarhoz hasonló, pont 31 százalékos arányt mutatott fel Nagy-Britannia és Horvátország is. A németek minden második kérelmezőt befogadták. Arányaiban a legtöbb pozitív döntést (89 százalék) az ír hatóságok hozták, de kiugróan engedékenyek voltak a litvánok (78 százalék) és a lettek is (74 százalék).