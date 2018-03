Felújítás

Átadták a kisvárdai posta felújított épületét

Az eseményen Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója a fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, az 1914-től postaként funkcionáló épületet 229 millió forintból újították fel.



A kisvárdai postai forgalom hetven százaléka ezen a postán bonyolódik, éves szinten 250 ezer ügyfélkapcsolat jön itt létre, ezért volt fontos a patinás épület teljes külső és belső felújítása - ismertette a vezérigazgató.



A beruházás során megújult és tágasabb lett az ügyféltér, felújították a kiszolgáló és szociális helyiségeket, az elektromos hálózatot, illetve új bútorokat is kapott a postahivatal.



Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszédében felidézte, az épületet eredetileg is postának építették több mint száz évvel ezelőtt, kiváltva egy másik, kisebb épületet. A nagyposta felépítése azért volt fontos, mert a postai szolgáltatások bővülése miatt a posta kinőtte a korábbi helyét - tette hozzá.



Az átadást követően a beruházást szimbolizálva Seszták Miklós és Illés Zoltán egy képeslapot is feladott a megújult kisvárdai postán.