Szavazunk

Választás 2018: Ha a skótok meg tudták csinálni, mi is meg tudjuk!

Nemsokára indul az ajánlások gyűjtése mind a 106 országgyűlési körzetben. Szerkesztőségünk interjúsorozatunk keretében Nógrád megyében járt, ahol Dömsödi Gábor, az ismert sikeres tévés, műsorvezető a Lehet Más a Politika párt színeiben indul az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson. 2018.02.14 10:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Dömsödi, bár soha egy pártnak sem akart a tagja lenni, Szél Bernadettben és az LMP-ben teljes mértékben hisz. Miután a választást illetően sokan bizonytalanok az országban, azt reméli, a sajátos értékrendjével befolyásolni tudja a választókat. A képviselőjelölt azt vallja, a politikába igenis be kell szállni. Nógrádban élnek a legrosszabban fizetett emberek, őket szeretné képviselni az országgyűlésben.

Ma.hu: Országgyűlési képviselőnek indul. Ez nagy váltás, miért döntött így?

Dömsödi Gábor: Nógrád megyében egy 120 lelkes kis faluban élek már lassan 20 éve, és nagyon felháborodott vagyok amiatt, amit szép hazánkkal tesznek. Polgármesterként egy nógrádi várost vezetek, ugyanakkor járok az ország más részein is, és azt látom, hogy mi még Magyarországhoz képest is nagyon szegények vagyunk, és minden tekintetben hátrányos a helyzetünk. Ugyanakkor azt is látom, hogy a kutya sem képvisel minket - nógrádiakat - (de mondhatnám azt is, hogy a kiszolgáltatott embereket!) az országos politikában. Azok, akiket mi küldtünk a Parlamentbe, azt próbálják elmagyarázni nekünk, hogy milyen hálásnak kell lennünk, és milyen rengeteget fejlődött a megye. Pedig ők nem a kormány és nem a pártjuk képviselői, hanem a népé, a nógrádi népé. Mi fizetjük őket! Nem más, hanem a mi érdekünkben kéne dolgozniuk, érvelniük, küzdeniük. Ehelyett ők minket ámítanak, győzködnek, gazdagodnak, a megye meg egyre szegényebb lesz. Na, ezen kell változtatni! Ha én leszek a körzet képviselője, akkor engem nehéz lesz elhallgattatni, ahogy eddig is nehéz volt. Vannak természetesen eredmények, még jó, de ettől a lemaradásunk nem csökken, az olló nem zárul! De mondok egy konkrét példát: a megyei politikusok azzal dicsekednek, hogy tavaly Nógrádban emelkedett legjobban a munkabér. Azt nem teszik hozzá, hogy ez amiatt van így, mert itt van a legtöbb rosszul fizetett ember, akik a minimálbéren sínylődnek. Mivel volt kötelező emelés, az ő bérük nőtt, de ez nem változtat a lényegen, hogy ebből továbbra sem lehet megélni és azon sem, hogy változatlanul itt él a legtöbb minimálbéres dolgozó. Na, így hazudnak politikusaink akkor is, ha véletlenül igazat állítanak. Ebből a cinikus lenézésből lett elegem, illetve ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Ma.hu: Karrierjét politikával kezdte, azzal is akarja befejezni?

Dömsödi Gábor: Igen, így állunk. Igaz, hogy a kezdetekkor még szokványos munkahelyem volt, szervező voltam a Volán Elektronikában, de újságíróként, mint riporter, már belpolitikával foglalkoztam. A rendszerváltás idején éppen az akkori TV2 műsorát szerkesztettem és heti egy-két napon vezettem is. Így a legendás politikai műsort, a Napzártát is. Akkoriban 1989-ben itt dőltek el a dolgok, például hogy újratemetik-e Nagy Imrééket, vagy sem. Ez a műsor tudósított esténként a demokratikus ellenzék szerveződéseiről is. Például én készíthettem az első hosszabb interjút Antall Józseffel, aznap este, amikor megválasztották az MDF elnökének.

Ma.hu: - Ilyen előzmények után nem gondolt arra, hogy aktívan politizáljon?

Dömsödi Gábor: Engem a televíziózás érdekelt, ezért ezt választottam. Úgy éreztem, amikor mindenkinek be kellett állnia a politizálásba akkor ott voltam. Nem lelkesen, mert igazán nem szerettem, de tudtam ezen múlik a jövőnk. Érdekes, illetve inkább szomorú, hogy most újra így érzek, tehát megint itt vagyok.

Ma.hu: - Mi történt a rendszerváltás után?

Dömsödi Gábor: Az 1990-es választás után rögtön elkezdődött a "médiaháború", és ez elvette a kedvem a primer politizálástól. Természetesen az eseményeket követtem, véleményem is volt, de nem nyilvánosan. Közben meg sokat dolgoztam, szórakoztató és ismeretterjesztő műsorokat készítettem, a cégemben pedig reklámügynökségként - akkori mércével- sok pénzt kerestem. A Friderikusz showban én voltam a névadó első segítője a közös cég ügyvezetőjeként, de az Autó2 - Európa egyik első autós műsora - már saját találmány és produkció volt. Szintén én alakíthattam műsorvezetőként két kedves kollégámmal a Főteret olyan formátummá, amivel népszerű lett. A Névshowrban is találtam örömöt, és visszanézve a korábbi adásokat nincs okom szégyenkezni. Elég kritikusan viszonyultam azokhoz a jelenségekhez, amik nem tetszettek, már akkor is. Legismertebb reklámfilmem az volt, amikor Dzsoki a Dallasból (Larry Hagman) betér limuzinnal egy MOL-kúthoz olajat venni. Erre külön büszke vagyok, mert szervezéssel és vágással együtt is elkészült két nap alatt. Persze, ehhez sok szerencse is kellett a szorgalmon kívül.

Ma.hu: - Említette, hogy megelégelte a hatalom cinizmusát. Ezért akar beszállni újra az országos politikába?

Dömsödi Gábor: Talán úgy fogalmaztam, ez az utolsó csepp volt, de hosszan nem akartam beszállni, ez mai fejjel hiba, amit nem csak én követtem el, hanem azok a hozzám hasonlóan gondolkozó szakemberek is, akik a politika terepét - lenézve azt - átengedték a gátlástalanoknak és a szerencselovagoknak. Így aztán sajnos a népet átverő szélhámosoké lett a demokrácia, ami már nem is működik rendeltetésszerűen. Hadházy Ákos fogalmazta meg némi iróniával, hogy egykori Fideszesként ő is tettestárs, igaz ezt a "bűnét" már sokszorosan jóvátette. De igaza van, tettestárs vagyok én is, meg a kedves olvasó is. Benne vagyunk a bűnben, én például azért, mert nem mentem el tüntetni Nagy Navarróék mellé annak idején, mert nem szakadtam ki a megszokott életemből. Volt persze dolgom elég akkoriban is, így a távolmaradásomat volt mire fogni. Pedig a rothadás, a demokratikus intézmények lebontása akkor már javában tartott. Mire meglátogattam, az akkori tüntetőket, már sokkal nagyobb volt a baj. A konklúzió: a politikába igenis be kell szállni. Ha ott is többségben leszünk mi a tisztességes emberek, akkor újra büszkén vállalható lesz a politika feladat. De ha mi nem megyünk oda, akkor maradnak ők, nekünk meg végünk. Az első lépés nagyon egyszerű: el kell menni, szavazni április 8-án! Még egyszer mondom, el kell menni, szavazni. És igen, magunkkal kell vinnünk még sok-sok embert. Ha a skótok több mint 84,6 (!) százaléka részt tudott venni egy létfontosságú népszavazáson, akkor mi magyarok is meg tudjuk csinálni. Mert tévedés ne essen, mi most az Európából és a demokráciából való kilépésről szavazunk, nem csak egy személyről és egy pártról!