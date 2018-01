Ítélet

Egy év felfüggesztettet kapott a Ferihegyen rendőrökre támadó brit férfi

Egy év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a brit férfit, aki január 5-én több intézkedő rendőrre is rátámadt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. 2018.01.18 13:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 35 éves férfit a Budapesti Nyomozó Ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé; az ítélet jogerős - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész.



A közlemény szerint a brit állampolgár az egyik reptéri ruhaüzlet előtt ittasan agresszív magatartást tanúsított január 5-én.



A vádlott, a helyszínre civil ruhában érkező rendőr alezredest, még mielőtt az utóbbi igazolni tudta volna magát, fejen ütötte. A rendőrtiszt a földre esett, ám a férfi még ezt követően is dulakodott vele.



Időközben megérkezett a Készenléti Rendőrség két törzsőrmestere, akik meg akarták bilincselni az őrjöngő britet. Eközben a férfi ököllel mellkason ütötte az egyik rendőrt is.



Végül a rendőrök az utast a határrendészeti előállító helyiségbe kísérték, ám a brit még az előállítása közben is rugdalódzott és megpróbált elgáncsolni egy harmadik rendőrt.



A Budapesti Nyomozó Ügyészség a férfit két rendbeli hivatalos személy elleni erőszak, valamint garázdaság miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé.



A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság a felfüggesztett szabadságvesztés mellett a férfit egy évre ki is utasította Magyarország területéről - közölte a főügyész.