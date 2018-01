Állatvédelem

Vonaton menekültek a petárdázástól megrettent kutyák

Sajnos ismét bőven akadt dolguk az állatvédőknek az év utolsó napján, főként a tűzijátéktól, petárdától világgá rohanó kutyák miatt. Azon még a sokat látott Állatmentő Liga is meglepődött, hogy több állatot a vonatról kellett leszedni.



"...ilyen év még nem volt, egymás után 3 kutyát is a vonatról kellett leszedni egy nap alatt" – mondta a hvg.hu-nak Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője. Ez a szervezet látta el a szolgálatot Budapest nagy részén, a rendőrségi riasztások is hozzájuk futottak be.



Az eldő vonattal menekülő egy dunakeszi kutyus volt, ő szerencsére két megálló után feltűnt, chipje is volt, így hamar hazajuttatták.



Egy Bogi nevű puli viszont Érdről egészen a Déli pályaudvarig vonatozott. Mikor felhívták a gazdáját, nem akarta elhinni, hogy kedvence Újpesten van.



Itt van ugyanis az Állatmentő Liga központja, alapesetben mindig megpróbálják maguk hazavinni a mentett állatokat, de az ünnep miatti ügyelet idején Bogiért a gazdi jött el.



A harmadik kutyus esete volt a legbonyolultabb. A sülysápi állat a Keleti pályaudvarra érkezett vonaton, ami 20 perccel később már indult is vissza. Fel-le rohangált, végül sikerült leszedni a vonatról még az indulás előtt. Volt chipje, ám telefonszámot nem dobott ki, így a Pest megyei rendőrség járőrei segítettek, kimentek a regisztrált sülysápi lakcímre.



Pataki Gábor szerint összességében így is kevesebb állatot kellett menteni a fővárosban a szilveszteri-újévi időszakban. "Talán egy kicsit kezdenek az állattartók felelősebben hozzáállni" - jegyezte meg.



A vonatozó kutyák esetét azzal magyarázta, hogy az állatok szinte pánikban menekülhettek, amikor a vonat elindult, ösztönlényként csak azt érzékelték, hogy távolodnak a zajtól. Csakhogy utána leszállni már nyilván nem tudtak.

"...az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt" - különösen szilveszterkor, amikor engedélyezettek a pirotechnikai tevékenységek - "az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról, és törekednie kell az állat megnyugtatására" - mondja ki a jogszabály.

Sajnos nem minden állat története végződött szerencsésen. Két elgázolt cicát nem sikerült már megmenteni. Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány munkatársa idén is tud olyan kutyáról, akit elütöttek, miközben fejvesztve menekült a durva fény- és hanghatásoktól.