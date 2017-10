Közlekedés

Elektronikus jegyrendszert vezetnek be Debrecenben

Az országban elsőként a debreceni közösségi közlekedésben vezetik be az elektronikus jegyrendszert: az új típusú, elektronikus személyi igazolvánnyal rendelkező utasok és a diákok novembertől a havidíj befizetésével már bérletként használhatják okmányukat a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. valamennyi villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratán - jelentették be kedden Debrecenben, a 2-es villamos Doberdó utcai végállomásán.



Hajzer Károly, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára az e-ügyintézés fontos elemének nevezte az új jegyrendszer debreceni bevezetését, ami az elektronikus személyi igazolványon alapul, amely chippel van ellátva, lehetővé teszi az e-aláírást, az ügyfélkapuba belépést, és tartalmazza a társadalombiztosítási és adóadatokat.



A helyettes államtitkár azt mondta, innovatív város Debrecen, emiatt választották ki több helyszín közül az elektronikus jegyrendszer bevezetésére, és a Belügyminisztérium készülékeket biztosított a saját, helyi innováció mellé.



Hajzer Károly reményét fejezte ki, hogy az innovációs folyamat folytatódik Debrecenben, és mintául szolgál az országos kiterjesztésre.



Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere közölte, a városvezetés fontosnak tekinti, hogy az önkormányzati holdinghoz tartozó vállalatainál 21. századi megoldásokkal tegyék könnyebbé az állampolgárok életét. Ezek közé sorolta az e-jegyrendszer bevezetését is.



Kiemelte: a smart (okos) megoldások - az okoszebrák, a digitális tájékoztatás a közösségi közlekedésben, a google mapen keresztüli járatkövetés vagy a free wifi szolgáltatás a villamosokon - prioritást élveznek Debrecenben.



További ilyen kényelmi szolgáltatás az elektronikus jegyrendszer bevezetése, amelyet remélhetőleg hamarosan követ az internetes jegyvásárlás bevezetése - tette hozzá.



Nagy Attila, a DKV Zrt. vezérigazgatója rámutatott: a chippel ellátott okmányok utazási azonosítót is tartalmaznak, ami lehetővé teszi, hogy az utasok a vásárláskor mindössze egy nyugtát kapnak, papír alapú bérletet nem. A nyugta tartalmazza az utazási jogosultság időtartamát, valamint az utazáshoz használható okmány számát is, amit átvételkor érdemes ellenőrizni.



Ezzel egy időben a jegyellenőrzés is elektronikussá válik. Az utas az elektronikus személyi igazolványát egy erre a célra kialakított, az ellenőröknél található speciális okostelefonhoz érintve tudja igazolni utazásának érvényességét. Diákok esetében a diákigazolvány lesz az elektronikus bérlet alapja, az azonosítást a vonalkód alapján végzik.



A rendszer nem csak bérlet vásárlására nyújt lehetőséget. Ezen az elven vehetik meg akár a városba érkező turisták is a napi-, a háromnapos és a hétnapos jegyet a DKV Zrt. járataira - magyarázta a vezérigazgató.



Hozzátette: az első "virtuális" bérletet október 28-tól vásárolhatják meg a debreceniek a DKV Zrt. Doberdó utcai, Segner téri és Petőfi téri bérletpénztárában, valamint az ügyfélszolgálaton.

Nagy Attila elmondta azt is: ma a cívisvárosban több mint 50 ezer embernek, vagyis a lakosság negyedének van már elektronikus személyi igazolványa, tanítási időszakban pedig átlagosan 19 ezer diák vásárol tanulóbérletet. Ez azt jelenti, hogy számukra könnyebbé, gyorsabbá válik a bérletvásárlás és kényelmesebbé az utazás.



Az elektronikus jegyrendszer működéséhez szükséges központi rendszert és az ahhoz tartozó informatikai csatornákat, valamint az ellenőrzésre szolgáló 30 speciális ZEBRA típusú okostelefont, az igazolványok olvasásához tartozó 45 dekódolóegységet az IdomSoft Zrt. biztosította.



Az országos jelentőségű projekt a Belügyminisztérium, Debrecen önkormányzata, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., valamint az állami tulajdonú IdomSoft Zrt. együttműködésének eredményeként valósult meg.



A DKV Zrt. még ebben az évben szeretné tovább könnyíteni az utasok számára a bérletvásárlási lehetőséget. Várhatóan év végéig bevezetik az internetes felületen történő vásárlás lehetőségét - jelezte a vezérigazgató.