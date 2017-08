Harminc napon belül

Az utas javára döntött a bíróság, tisztességtelen a BKK pótdíja

Fotó: MTI

A Budapesti II. és III. kerületi Bíróság elmeszelte a BKK egy megbüntetett utassal szembeni pótdíjkövetelését, mert annak mértéke 92-szerese a jegyárnak, ez pedig tisztességtelen - tudta meg az Index.



A lapnak Pulay Vince, az utast képviselő Dr. Illés Levente Ákos Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje arról beszélt, hogy ügyfelét két éve bírságolták meg a BKK ellenőrei, majd egy évvel később fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeztek ellene.



Az ügyvédjelöltnek az elévülés kérdése mellett egy nyomós érve is volt a perre, mégpedig az, hogy a követelés alapjául meghatározott általános szerződési feltétel meggyőződése szerint tisztességtelen. És ez be is igazolódott.



A bíróság a BKK pótdíját összehasonlította a parkolási pótdíjjal, és megállapították, hogy a 92-szeres fizetési kötelezettség sérti a Polgári Törvénykönyv meghatározott pontját, és elutasították a közlekedési cég követelését.



Pulay az Indexnek azt is elmondta, hogy a nem a 16 ezer, hanem a 32 ezer forintos pótdíjra állapították meg a tisztességtelenséget. Mivel ezek után a jövőben a 32 ezer forintos követelésekre alapított perek nyerhetőek, felvetődik a kérdés, hogy vajon csökkenti-e pótdíjait a BKK.