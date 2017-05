Különös visszaeső

Tizenkét év fegyházat szabott ki egy drogügyben a Pécsi Törvényszék

Kábítószer birtoklása, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt tizenkét év fegyházra ítélt első fokon, nem jogerősen egy különös visszaesőnek minősülő férfit a Pécsi Törvényszék. 2017.05.18 13:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Barkaszi Attila, a bíróság szóvivője felidézte: tavaly májusban tartottak házkutatást a férfi komlói tartózkodási helyén, ahol a vádlott egy amfetaminpasztát és -folyadékot tartalmazó dunsztos üveget, illetve műanyag flakont adott át a rendőröknek.



A lefoglalt kábítószer mennyisége hatszorosan haladta meg a különösen jelentős mennyiség alsó határát - érzékeltette a szóvivő, hozzátéve, hogy a nyomozók egy engedély nélkül tartott maroklőfegyvert, két tárat és huszonöt lőszert is találtak nála.



Kitért arra is, hogy a vádlottól levett mintából kábítószert kimutatni nem lehetett.



A bíróság megszüntette a vádlottal szemben korábban, szintén kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt, egy osztrák bíróság által kiszabott szabadságvesztéshez kapcsolódó feltételes szabadságot is.