Állami gondozott gyerekek

Továbbra is ingyen mehetnek állatkertbe az állami gondozott fővárosi gyerekek

Továbbra is egész évben ingyen látogathatják a Fővárosi Állat- és Növénykertet a budapesti gyermekvédelmi intézményekben, valamint a nevelőszülőknél élő gyerekek. 2017.03.27 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Továbbra is egész évben ingyen látogathatják a Fővárosi Állat- és Növénykertet a budapesti gyermekvédelmi intézményekben, valamint a nevelőszülőknél élő gyerekek - ilyen megállapodást írtak alá, ezúttal már hatodszor, hétfőn Budapesten.

Nyitrai Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója és Benedek István Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a megállapodást a budapesti gyermekvédelmi napon írta alá.

Nyitrai elmondta, a megállapodás annak köszönhető, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igyekszik "minőségi politikát" folytatni, így több hasonló aláírásra került már sor vidéki állatkertekkel, múzeumokkal és színházakkal is.

Benedek közölte, az állatkerti nap része a Márciusban nefelejcs című programsorozatnak, amelyet a Budapesten gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek indítottak.

A programsorozat keretében sportrendezvényeket tartottak, mintegy ötszáz gyerek vehetett részt kulturális és színházi programokon, az állatkerti napra pedig négyszáz gyereket várnak - mondta el a főigazgató-helyettes.

Persányi kiemelte, a program nem az adományozásról és az anyagi segítségről szól, hanem a társadalmi felelősségvállalás erősítéséről, ami az állatkertnek is fontos. Ezért biztosítanak kedvezményes belépőt a nagycsaládosoknak és a fogyatékossággal élőknek, valamint ingyenes látogatási lehetőséget a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek.