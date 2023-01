Közlekedés

BKK: az agglomerációban élőknek is segítséget nyújt a BudapestGo

A BKK applikációjában a Volánbusz Budapest elővárosában közlekedő 300-899 számú regionális autóbuszainak valós idejű adatai is elérhetők. 2023.01.26 00:30 MTI

A BudapestGO már az agglomerációban élőknek is segítséget nyújt az utazástervezésben - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a BKK applikációjában - a MÁV-HÉV és MÁV-Start érintett járatai után - a Volánbusz Budapest elővárosában közlekedő 300-899 számú regionális autóbuszainak valós idejű adatai is elérhetők: a felhasználók láthatják az autóbuszok aktuális helyzetét, illetve azt is, hogy azok pontosan mikor érkeznek egy megállóba, vagy mikor indulnak onnan.



A közlemény szerint hónapról hónapra egyre többen használják az alkalmazást, jelenleg csaknem havi egymillió aktív felhasználója van a BudapestGO-nak.



Felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes beállítani az applikációhoz az automatikus frissítést. Az applikáció mindkét operációs rendszeren elérhető.