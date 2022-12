Közlekedés

Év végi közlekedési rend a fővárosban

December 24-én 15 és 16 óra között indulnak az utolsó nappali járatok a fővárosban, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) karácsonykor és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be.



A BKK az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, idén is folyamatosan biztosítják a közösségi közlekedési szolgáltatást az év végi ünnepek idején.



December 22-én és 23-án az iskolaszünetben érvényes menetrend szerint közlekednek a BKK járatai.



December 24-én, szenteste 15 és 16 óra között indulnak az utolsó nappali járatok, ezt követően az éjszakai járatokkal lehet közlekedni. 25-én és 26-án ünnepnapi, 27-től 31-ig iskolaszüneti menetrend lesz érvényben.



Szilveszter éjjel minden éjszakai autóbuszjárat a megszokottnál sokkal sűrűbben indul, továbbá egész éjjel közlekedik az M2-es, az M4-es metró, az M3-as metró a déli szakaszon (Kőbánya-Kispest - Kálvin tér között) és a 4-es és a 6-os villamos, a HÉV, illetve hosszabb üzemidővel jár az M1-es metró - tudatták.



A társaság azt írta, hogy január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint viszik az utasokat. Az M3-as metrópótlás december 23. és január 1. között mindennap a munkanapi közlekedési rend szerint történik, azaz a metró Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont, illetve Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér között jár, a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között pótlóbuszt vehetek igénybe az utasok.



December 24-én a bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 14 és 15 óra között térnek be utoljára az áruházakhoz, utána nappali üzemzárásig az üzletközpontok érintése nélkül közlekednek, kivéve a 64-es és 22-es autóbuszokat, amelyek nappali üzemzárásig 60 percenként továbbra is megállnak majd a nagyobb kereskedelmi központoknál.



December 31-éről január 1-jére virradóra, szilveszter éjszakán valamennyi éjszakai autóbuszjárat a szokottnál sokkal sűrűbben indul, továbbá egész éjjel közlekedik az M2-es és az M4-es metró, az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér között (a Nagyvárad téren megállás nélkül áthalad), az M30-as állomáspótló autóbusz, illetve a 4-es és a 6-os villamos. Ezenfelül hosszabbított üzemidővel közlekedik az M1-es metró, illetve a MÁV-HÉV tájékoztatása szerint minden HÉV-vonalon egész éjjel közlekednek a szerelvények - közölték.



Az M3-as metró december 23. és január 1. között mindennap egész nap Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont, illetve Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér között jár, a Göncz Árpád városközpont és a Kálvin tér között pótlóbuszok közlekednek.



A járatok menetrendjei elérhetők a BKK honlapján a https://bkk.hu/menetrendek oldalon - áll a közleményben.