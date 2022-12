Közlekedés

BKK: 4G-re állt át a Futár forgalomirányító rendszer

Decembertől az eddigi 3G adatkapcsolatról 4G-s kommunikációra állt át a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Futár Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszere - tájékoztatta a BKK szerdán az MTI-t.



A projekt keretében a mai elvárásoknak megfelelő, 4G-s technológián alapuló eszközöket építettek be a járművekbe, a megállóhelyi kijelzőkbe és a hangos utastájékoztatást szolgáló berendezésekbe - tartalmazza a közlemény.



Ez azt jelenti, hogy csaknem 2400 jármű - villamosok, trolibuszok és autóbuszok - eszközeit, valamint 478 közterületi kijelzőt modernizáltak - tették hozzá.



Mint írták: a Futár egy műholdas járműkövetésen alapuló hálózat, amely lehetővé teszi a budapesti forgalom valós idejű, 24 órás felügyeletét, rendkívüli helyzetben pedig a gyors és hatékony közbeavatkozást.



A fejlesztés azért vált szükségessé, mert a régi eszközök nem lettek volna képesek a 3G szerepét átvevő 4G hálózaton üzemelni. A közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozó júniusban kezdte el az ezzel kapcsolatos munkát, amellyel határidőre, november végére el is készült - ismertették.



Arról is beszámoltak: mindezzel párhuzamosan szükségessé vált a Futár tízéves rádiórendszerének fejlesztése is.



A forgalmat irányító diszpécserek ugyanis ezen a hálózaton keresztül tartják a kapcsolatot a járművezetőkkel. A csoporthívási funkciók egyedülállóan gyors információcserét tesznek lehetővé forgalmi zavarok esetén - írták.



A rendszer felújítása utolsó szakaszába ért, hamarosan elkezdődhet az új hálózat próbaüzeme - olvasható a közleményben.