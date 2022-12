Üzemanyag-ellátás

Így tudhatja meg, melyik benzinkúton tud éppen tankolni

A Google Maps-nek van egy szolgáltatása, ami most jól jöhet. Amikor üzletet, pályaudvart vagy éttermet keresünk, a Maps mutatja, hogy mikor, milyen átlagos forgalom van. Nagyon jó ez a szolgáltatása, mert azt is mutatja milyen az aktuális forgalom. S ahol tankolni való van, ott bizony nagyobb a forgalom, sőt, várakozni is kell.

Így egyszerűen a környékünkön lévő kutakra csak rákattintunk, lejjebb görgetünk, és máris láthatjuk, hogy ott tudunk-e tankolni. Az persze nem derül ki, hogy éppen benzin vagy gázolaj van, de remélhetőleg mindkettő lesz.

Az ötletet részünkre Szima János adta, köszönjük!

A 1182 Budapest, Cziffra György út 13. szám alatti Shell kút adatai





Ugyanez 2022.12.06-án, 0:15-kor.