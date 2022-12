114 km/órás sebességig élőztek a motoron - szörnyű halált halt a két tinédzser - videó

Két tinédzser halt meg az indiai Madrászban november 29-én, kedden, miután 114 km/órás sebességgel száguldozva elvesztették uralmukat a motorkerékpárjuk felett, és az úttest középső sávjának ütköztek, hogy elkerüljék az ütközést egy járművel.



A sisakra erősített kis kamera, amellyel a tizenévesek videót akartak készíteni a nagy sebességű száguldásról, rögzítette a végzetes balesetet. A videót december 1-jén, csütörtökön széles körben megosztották a közösségi médiában.



Az elhunyt tinédzsereket a 17 éves Hari és a 19 éves Praveen Taramani lakosokként azonosították, egy sportmotorral közlekedtek, amely akár 130 km/órás sebességre is képes - közölte a rendőrség.



A 2 perc 22 másodperces videón látható, ahogy a tizenévesek mindössze 20 másodperccel az indulás után szenvedik el a halálos balesetet. A videó hátralévő részében a köré gyülekező emberek, a mentők hívása és a rendőrség megérkezése látható.



A motort Praveen szülei alig néhány hónapja vásárolták. Praveen nem rendelkezett vezetői engedéllyel - közölte a rendőrség. "Míg Praveen a motort vezette, Hari a hátsó ülésen ült. A videót 18 km/órás sebességtől kezdve vették fel. Amikor a motor 114 km/órás sebességet ért el, a Taramani vasúti felsővezeték közelébe értek" - mondta a vezető rendőrtiszt.



Abban a pillanatban egy ellenkező irányból érkező jármű az úttest középső részén lévő nyíláson keresztül megfordult. Praveen megpróbálta elkerülni az ütközést a járművel, de nagy sebességgel nekicsapódott a betonnak, és az ütközéstől mindketten métereket repültek



A Royapettah Kormányzati Kórházba szállították őket, ahol már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Warning : Speed thrills, but kills. 2 youths on a bike riding at a speed of 114 km/ hr crash on OMR. Both died @dt_next @ChennaiTraffic #Chennai #TamilNadu pic.twitter.com/NsxxY6avFk