Közlekedés

BKK: készpénzmentessé válik 25 jegy- és bérletautomata

2022.12.01 15:04 MTI

A kényelmesebb és gyorsabb vásárlás érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletautomata-hálózatának 25 automatája decembertől készpénzmentessé válik - közölte a BKK csütörtökön az MTI-vel.



Hozzátették: a BKK december 1-jétől a 315 automatából álló rendszer 25 készülékét teszi készpénzmentessé, kizárólag olyan helyszíneken, ahol egyébként több gép is elérhető. A készpénzes fizetés lehetősége így nem szűnik meg, az továbbra is elérhető lesz minden jelenlegi értékesítő ponton.



A készpénzmentessé alakított automaták megjelenése is megváltozik: letakarják a készülékek készpénzt elfogadó és kiadó nyílásait, illetve egy matrica is figyelmezteti majd az ügyfeleket a vásárlási módokra.



A BKK megjegyezte: a készpénzmentességnek köszönhetően javul az automaták üzembiztonsága, a hálózat üzemeltetése még kiszámíthatóbb lesz, és nőhet az automaták élettartama is, összességében tehát gazdaságosabb lesz az automatahálózat fenntartása.



A BKK felhívta a figyelmet arra is, a 2020-ban kezdődött pandémia óta világszerte növekszik a bankkártyás fizetések száma, idén Budapesten a BKK-automatás vásárlásokon belül a bankkártyás tranzakciók aránya 60 százalék fölé emelkedett, holott ez 2019-ben még 50 százalék alatt volt. A bankkártyás automatás-vásárlások összértéke is folyamatosan nő, idén az értékesítésen belül ez már 74 százalék felett van. Közölték azt is, az ügyfelek körében egyre népszerűbbek a digitális termékek, a közösségi közlekedést használók 2022. októberében már minden ötödik BKK havi bérletet digitális formában vásároltak meg.



Emlékeztettek rá, a társaság 2022 elején elindította a BudapestGO applikációt, amelyben mára több millió jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, és korábban megújult a MOL Bubi applikációja is, aminek köszönhetően ma már minden közbringával kapcsolatos ügyet pillanatok alatt el lehet intézni az alkalmazásban, nincs szükség személyes ügyintézésre. A BKK jelezte: jövő év elején pedig digitális fejlesztés tesztelésébe kezdenek, amelyben a fővárosban közlekedők előzetes regisztráció nélkül, bankkártyájuk, okostelefonjuk, vagy okosórájuk segítségével használhatják majd a 100E repülőtéri járatot.