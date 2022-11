Közlekedés

MÁV: egy év alatt 680 ezer kilométert tett meg a TramTrain

A TramTrain 2021. november 29-én kezdte meg utasforgalmi próbaüzemét Hódmezővásárhely és Szeged között, a vasútvillamos járatai az elmúlt egy évben 680 ezer kilométert tettek meg az utasokkal - közölte a MÁV Zrt. kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint ez annyi, mintha a szerelvények 17-szer megkerülték volna a Földet az Egyenlítő körül.



Idén augusztus 1-jétől, az ingyenes utasforgalmi próbaüzem befejeztével az utasok jól fogadták a félórás menetrendi ütemmel együtt bevezetett kedvezményes zónás tarifarendszert: már a nyitó hónapban kétezer bérletet és negyvenezer jegyet vásároltak. A megváltott bérletek száma szeptemberben 2500-ra, októberben pedig csaknem 2700-ra emelkedett, 33 000, illetve 35 000 darabos jegyeladás mellett. Ezt a tendenciát az eddigi novemberi adatok is igazolják.



Hozzátették, hogy naponta átlagosan 5 és fél ezren választják a vasútvillamost helyközi utazásra. Az utasok közel háromnegyede a teljes vonalra, több mint egyötödük pedig Szeged-Algyő közti érvényes jeggyel utazik. A szegedi helyi közlekedésre is érvényes kombinált bérletet a bérlettel utazók 21 százaléka vásárolt.



A TramTrain menetrendszerűsége megközelíti a 97 százalékot. A vasútvillamos működtetésén közvetlenül több mint 120 vasutas dolgozik, köztük negyven járművezető, 23 jegyellenőr és 10 forgalmi vonalirányító.



A közleményben emlékeztettek, hogy a vasútvillamos prototípusát 2021 januárjában mutatták be először a MÁV-START szentesi telephelyén, ezt követően folyamatosan érkeztek a kezdő flotta járművei Magyarországra. Tavaly november végén kezdődött a 216 férőhellyel rendelkező vasútvillamos ingyenes utasforgalmi próbaüzeme Hódmezővásárhely és Szeged között. Idén augusztustól, miután befejeződött a próbaüzem, félórás menetrendi alapütemmel közlekedett a TramTrain. Szeptember 13-án érkezett meg a tizenkettedik vasútvillamos szerelvény is Magyarországra, amellyel teljessé vált a járműflotta.