Közlekedés

A Keleti pályaudvaron is megújultak az utastájékoztató táblák

Megújítja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros nagyobb közösségi közlekedési csomópontjaiban lévő tájékoztatókat, ennek részeként a Keleti pályaudvaron helyeztek ki új utastájékoztató táblákat.



A BKK pénteken az MTI-vel azt közölte, hogy szakembereik első körben felmérték a tájékoztatók állapotát, majd ezt követően felújították az összes rossz állapotú elemet. Megújultak az utastájékoztató oszlopok és a rajtuk található információs blokkok. A járatszámok is nagyobb méretben jelennek meg a felújított felületeken, így távolról is látható, milyen járatok érhetők el az adott megállóból - ismertették.



Évente mintegy 30 ezer menetrendi laptáblát cserélnek a fővárosban a BKK munkatársai.



Nemrég a társaság elindította a jelentősebb végállomások utastájékoztatási elemeinek teljes felülvizsgálatát, megújítását is. Eddig az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Kőbánya alsónál, a Batthyány téren, a Göncz Árpád városközpontban, a Széll Kálmán téren, a Határ úton és a Hűvösvölgyben található végállomások utastájékoztatási rendszere újult meg. A közeljövőben a Puskás Ferenc stadionnál folytatódik a munka - olvasható a közleményben.