Autóipar

Crossoverrel indult újra az autógyártás a Moszkvics-gyárban

Megkezdődött a Moszkvics 3 crossover sorozatgyártása az egykori Renault Oroszország gyárában szerdán az orosz fővárosban.



Gyenisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettes, az ipari és kereskedelmi minisztérium vezetője a gyártósor ünnepélyes megnyitásán kijelentette, hogy az üzemben még az idén megkezdődik elektromos autók gyártása is. Jelezte, hogy az új crossover értékesítése decemberben kezdődik.



"A közeljövő feladata, hogy 2023 végéig helyi beszállítók bevonásával létrehozzuk a teljesen szétszerelt egységek (CKD) összeszerelési folyamatait. A következő lépés a saját univerzális platform létrehozása lesz a hazai elektromos autó számára, amely gyártásának megkezdését 2025 végére tervezzük" - mondta.



Az eseményen jelen volt Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere és Dmitrij Pronyin, a Moszkvics autógyár vezérigazgatója is.



Az orosz piacról az ukrajnai háború miatt távozó Renault oroszországi eszközei májusban kerültek orosz állami tulajdonba. A Renault Rosszija üzeme a moszkvai önkormányzat ellenőrzése alá került, ahol az év végéig várhatóan 600 gépkocsit szerelnek össze, közöttük 200 elektromos autót. Szobjanyin polgármester közölte: arra számít, hogy 2023-ban az üzem ugyanannyi autót fog gyártani, mint a Renault idején.



Májusban jelentették be, hogy a Renault Rosszija részvényeit 100 százalékban Moszkva város, a Renaultnak az Avtovazban lévő 67,69 százalékos részesedését pedig az orosz ipari és kereskedelmi minisztériumnak alárendelt Központi Járműipari Kutatóintézet (NAMI) kapta meg, valamint hogy az orosz fővárosban újraindul a Moszkvics brand gyártása. A Renaultnak a következő hat évben lehetősége lesz az Avtovazban lévő részesedésének visszavásárlására.



A Moszkvics szovjet és orosz autógyár 1930-tól 2010-ig működött, amikor ezen a néven csődeljárás keretében hivatalosan felszámolták. Kapacitásai 1998-ban a Renault Rosszija irányítása alá kerültek, és már a francia márka autóit gyártották.

