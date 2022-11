Közlekedés

A kínai jogsivizsga sokkolta az internetet - videó

A közösségi médiában vírusként terjedt el egy videó egy kínai jogosítvány vzsgáról. Bár a felvétel csak egy szakaszból áll, megdöbbentő, hogy mekkora szakértelmet igényel.



A videón egy fehér körvonalakkal létrehozott útvonal látható, amely több akadályt tartalmaz. Egy sofőrnek meg kell izzadnia a mindent eldöntő jogosítványáért.



A felvétel azzal kezdődik, hogy a jármű elindul a cikcakkos pályán. Ezután azt mutatja, ahogy a sofőr hátramenetben leparkolja az autót, majd nem kis és nem is túl egyenes szakaszon kellett tolatnia.



A videó vége felé a sofőrnek a párhuzamos parkolási képességeit is be kell mutatnia.



A videót Tansu Yegen felhasználó osztotta meg a Twitteren, a következő felirattal: "Jogosítványvizsga állomás Kínában".



A klip több mint 12 millió megtekintést és rengeteg kommentet gyűjtött

Driver license exam station in China pic.twitter.com/BktCFOY4rH — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 4, 2022