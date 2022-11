Közlekedés

BKK: biztonságosabbá és akadálymentessé vált a Mogyoródi út egy szakasza

Elkészült a XIV. kerületi Mogyoródi út felújítása a Hungária körút és a Nagy Lajos király útja közötti szakaszon. 2022.11.16 01:30 MTI

Megújult a burkolat, a járdák, a járdacsatlakozásokat taktilis jelekkel látták el, jelzőlámpát telepítettek a Pillangó utcai gyalogátkelőhöz, ezáltal rendezettebbé és biztonságosabbá vált a Mogyoródi út ezen szakasza - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A BKK közleménye szerint a felújítás a fővárosi önkormányzat finanszírozásában, mintegy 860 millió forintból, a Budapest Közút Zrt. kivitelezésében valósult meg.



A beruházás során a Mogyoródi út mintegy 1,6 kilométeres szakasza újult meg. Több mint 24 ezer 500 négyzetméteren marták fel a burkolatot és aszfaltozták újra az útpályát. A Mexikói úti csomópontban a műanyag terelőelemek helyén kiemelt szegéllyel ellátott járdaszigetek épültek, aminek köszönhetően a korábban nehezen belátható, ideiglenes elemekkel megvalósult kialakítás helyett rendezett kereszteződés jött létre - írták.



A BKK közölte, a széles, kihasználatlan aszfaltfelület helyett megnövelték a füvesített középső sávok területét. A kereszteződéseknél felújították és taktilis jelekkel látták el a járdacsatlakozásokat, valamint új járda épült a páratlan oldalon a Hungária körút és a Mexikói út között, ezzel jelentősen segítve a gyalog közlekedőket, ami azért is fontos, mert a környéken bölcsőde, óvoda, iskola és orvosi rendelő is található.



Közel 2000 négyzetméter járda épült és újult meg, a Róna utcai csomópontban átépítették a szegélyíveket és felújították a közúti jelzőlámpákat - olvasható a kommünikében.



Mint írták, a felújításnak köszönhetően a kerékpározás feltételei is javultak: a meglévő kerékpárút mellett kerékpársávot alakítottak ki a Mexikói út és Nagy Lajos király útja között. Így a Mogyoródi úton a városból kifelé kerékpározóknak nem kell feleslegesen az útpályát többször oda-vissza keresztezniük, hanem mindkét irányban biztosított a közvetlen, megszakításmentes közlekedés.



A közlemény szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás még tart, de ebben az időszakban már lényeges forgalomkorlátozás nem várható.