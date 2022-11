Közlekedés

Átlagosan 15 százalékkal nőtt az új kötelező gépjárműbiztosítások díja az év végi kampány elején

A november 2-án megkezdődött év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány első harmadában az érintettek 28 500 forintos átlagdíjon kötötték meg új kötelező biztosításaikat a személygépkocsikra, ez csaknem 15 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor mért 24 800 forintos díjszintet - közölte a Netrisk.hu.hétfőn, saját adatbázisára hivatkozva.



Az online biztosításközvetítő portál felidézte, hogy a kgfb-kampány kezdetére mind a 12 érintett biztosító új tarifát hirdetett.



A legtöbb ügyfél idén is számos kedvezményt tud érvényesíteni a kedvező díj elérése érdekében. Az eddigi tapasztalatok szerint már az autósok 93 százaléka dönt az éves, egyösszegű díjfizetés mellett a csökkentett díj fejében, ez az arány tavaly 92 százalék volt. A további megtakarítás érdekében szintén jelentős többség választja az elektronikus díjfizetési formát, a csekket kérők aránya egy év alatt 16-ról 11 százalékra csökkent - ismertette a Netrisk.hu.



A közlemény szerint idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amelynek fejében az ügyfél vállalja, hogy a biztosítóval történő kapcsolattartást nem postai úton, hanem elektronikusan végzi. További biztosítók alkalmazzák a tavaly elterjedt kezdeményt, amely a téli-nyári gumik használata után jár. Egyes biztosítók idén jutalmazzák azt is, ha a napi munkába járás során az autó futása nem ér el egy bizonyos mértéket. Emellett új elemnek számít az a kedvezmény, amelyet akkor kap az autós, ha megadja az autója aktuális kilométeróra-állását.



Az év végi kampány első néhány napjának biztosításkötési számai azt mutatják, hogy az áremelkedés miatt a vártnál aktívabbak az érintett gépjármű-tulajdonosok. Amennyiben ez a trend a kampány teljes időszakában érvényesül, év végével a személygépkocsi kategóriában összesen akár 60 ezer felett lehet a biztosításváltások száma - jelezte Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója.



Az év végi kgfb-kampányban érintett autósoknak december elsejéig van lehetőségük arra, hogy eldöntsék, jelenlegi szerződésüket folytatják vagy új biztosításra váltanak.



Az online biztosításközvetítő portál emlékeztetett, hogy az év végi kampány speciális gépjárműparkot érint, elsősorban az idősebb, 2010 előtt vásárolt autók biztosítására vonatkozik. Ezek jelentős része pedig a legkedvezőbb, B10 bónuszfokozattal rendelkezik, és az üzemeltetők magasabb átlagéletkorához is kedvezőbb díjszorzók kapcsolódnak. Emiatt az év végi átlagdíj jelentősen elmarad az év más időszakaiban tapasztalható átlagdíjtól, amelynek mértéke a Netrisk.hu tájékoztatása szerint november elején 50 100 forint volt.