Gazdaság-járműipar

Új autómárkával jelenik meg a kínai Geely Kelet-Közép-Európában

A Geely kínai járműipari holding új autómárkát vezet be a kelet-közép-európai régióban, a disztribúciós feladatok ellátásól pénteken kötött megállapodást a magyar Grand Automotive Central Europe (GACE) autóimportőr céggel.



A megállapodást Budapesten írta alá Cook Xue, a Geely Automotive International vezérigazgató-helyettese és Molnár Viktor, a GACE ügyvezető igazgatója.



A megállapodás értelmében a prémium kategóriás elektromos meghajtású Geometry C modellt Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon fogják forgalmazni a GACE hálózatába bekapcsolódó kereskedők - hangzott el a szerződéskötés alkalmából tartott sajtótájékoztatón.



A Geometry C-t a globális igényekre fejlesztették, magas technológiai színvonalat képvisel, megfelel a világpiaci trendeknek. A kínai gyártó a most kötött partneri szerződéssel lép az Európai Unió területére a modellel, amellyel kategóriájában piacvezető szerepet céloz meg - jelezte Cook Xue.



Molnár Viktor arról tájékoztatott, hogy a GACE megkezdi a kereskedői partneri hálózat kialakítását, a három országot lefedő értékesítési hálózatot terveznek. Az értékesítés várhatóan a jövő év első felében indul, az első teljes évben akár 1000 darabnál is több jármű eladásában bíznak.



A Grand Automotive Central Europe importőr céget az izraeli Taarura holding alapította, 2019-ben kezdte meg működését Magyarországon. Átvette a Nissan márka importőri feldatait, kezdetben Magyarország mellett Szlovákiában és Csehországban, az idén októbertől pedig a teljes adriai régióban. Emellett az olasz Piaggio haszonjárművek disztribútora is. A GACE partner kereskedései tavaly több mint 6000 járművet értékesítettek a három országban. Magyarországon 32 Nissan-kereskedés tartozik a GACE hálózatához.



A Geely kínai autóipari holding több mint tíz márka fejlesztésével, gyártásával, érétkesítésével van jelen a globális piacon. Márkái között van például a Proton, a Lotus, a Volvo. Tavaly mintegy 2,2 millió járművet gyártott és értékesített, az idén pedig 2,5 milliót tervez.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a GACE tavalyi nettó árbevétele 122 millió euró közelébe emelkedett a megelőző évi 112,8 millió euróról; adózott eredménye 1,48 millió euróról 3,165 millió euróra emelkedett.