A Boráros téren is megújultak az utastájékoztató táblák

A kék táblákon nemcsak a járatszámok jelennek meg, hanem a villamospótló felirat is, hogy forgalmi zavar esetén az ügyfelek könnyen megtalálják a villamospótló autóbuszok indulási helyét.

Megújítja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros nagyobb közösségi közlekedési csomópontjaiban lévő tájékoztatókat, ennek részeként a Boráros téren helyeztek ki új utastájékoztató táblákat.



A BKK szerdán az MTI-vel azt közölte, a Boráros téren a megújult felületeken nagyobb méretű járatszámok tájékoztatják az ügyfeleket, hogy távolról is látható legyen, milyen járatok érhetők el az adott megállóból. A kék táblákon nemcsak a járatszámok jelennek meg, hanem a villamospótló felirat is, hogy forgalmi zavar esetén az ügyfelek könnyen megtalálják a villamospótló autóbuszok indulási helyét.



Évente mintegy 30 ezer menetrendi laptáblát cserélnek a fővárosban a BKK munkatársai. Nemrég a társaság elindította a jelentősebb végállomások utastájékoztatási elemeinek teljes felülvizsgálatát, megújítását is. Eddig az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Kőbánya alsónál, a Batthyány téren, a Göncz Árpád városközpontban, a Széll Kálmán téren, a Határ úton, a Szentlélek téren, Újbuda-központnál és a Hűvösvölgyben található végállomások utastájékoztatási rendszere újult meg - olvasható a közleményben.