Halottak napja

BKK: járatsűrítések és rendkívüli járatok a hosszú hétvégén

Járatsűrítésekkel készül a hosszú hétvégére és rendkívüli járatokat is indít mindenszentek és halottak napja miatt a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



A BKK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy szombattól keddig bizonyos, temetőket érintő járatok a szokásosnál sűrűbben, illetve nagyobb befogadóképességű járművekkel indulnak, emellett rendkívüli járatok is segítik a sírkertek megközelítését.



A BKK járatai szombaton és hétfőn a szombati, vasárnap a munkaszüneti napi, hétfőn az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A 3-as metró hétfőn és kedden a hétköznap napközbeni rend szerint, egész nap Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár, a Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbusszal lehet utazni.



A Keleti pályaudvar és a rákoskeresztúri Új köztemető között 28B jelzéssel rendkívüli villamosjárat közlekedik majd, az óbudai temető felé pedig 118B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek térről.



A temetők megközelítésére érdemes a közösségi közlekedési járatokat választani, az utazás megtervezéséhez az ünnepi időszakban is célszerű a BudapestGO alkalmazást használni - jelezték.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a temetők környékén útlezárásokra kell számítani.



November 1-je, mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja, november 2-a fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezés napjává.