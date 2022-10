Közlekedés

Volánbusz: a járatok 80 százaléka közlekedett a figyelmeztető sztrájk alatt

Tájékoztatása szerint a Volánbusz a kedd délutáni figyelmeztető sztrájk alatt is eleget tett az elégséges szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségének, az érintett járatok 80 százaléka a meghirdetett menetrend szerint közlekedett.



A busztársaság szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, országos szinten a meghirdetett 2603 járatból mintegy 2000 közlekedett, 591 esett ki a szolgáltatásból a kétórás figyelmeztető sztrájk ideje alatt.



Közölték azt is, hogy a mintegy tízezer buszvezetőből mindössze 377-en sztrájkoltak. A Volánbusz 18 ezer munkavállalót, köztük 10 és fél ezer autóbusz-vezetőt foglalkoztat, a sztrájkolók létszáma ugyanakkor a 400 főt sem érte el - tették hozzá.



A társaság megjegyezte, hogy a sztrájk nem volt átfogó, mivel a vállalatnál működő "közel húszból" egyetlen szakszervezet szervezte, a többi érdekképviselet túlnyomó része nem csatlakozott a kezdeményezéshez.



Az MTI korábban hírt adott arról, hogy a sztrájkot a Volánbusz Zrt.-nél működő szakszervezetek egyike, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) hirdette meg, miután a kollektív munkaügyi vitában folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre. Az akcióhoz a többi érdekképviselet nem csatlakozott.



A Volánbusz szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszédre nyitott, kiszámítható és biztos hátteret nyújtó munkáltató, a jövőben is teljeskörűen, hiánytalanul teljesíti a hatályos, három évre szóló bérmegállapodásban tett vállalásait.