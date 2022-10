Szív jelent meg a piros lámpákon egy indiai városban

Néhány közlekedési lámpa az indiai Bengaluru útjain szív alakúvá változott, hogy arra ösztönözze a tech-várost, hogy "szív-okos várossá" váljon, felhívva az emberek figyelmét a szívproblémákra.



A médiának nyilatkozva a közlekedési vállalat vezetője azt mondta: "Összefogott a Manipal kórházakkal, hogy a közlekedési jelzések segítségével tudatosságot teremtsen a szív egészségügyi problémáival kapcsolatban.



A források szerint ezeket a szív alakú piros lámpákat Bengaluru útjain a Manipal kórházak és a bengalurui közlekedési rendőrség koordinálásával telepítették.



A Manipal Kórházak vezetősége az újonnan felszerelt lámpák mellett QR-kódokat is elhelyezett a közlekedési jelzések közelében. Ha ezeket a kódokat beolvassák, az érintett személyt összekapcsolják egy segélyhívó számmal, és egyetlen kattintással átirányítják a mentőszolgálathoz. Az ötlet lényege, hogy vészhelyzetekben, amikor valaki nem tud több helyen telefonálni és ellenőrizni az orvosi ügyelet elérhetőségét, egy gombnyomással segítséget nyújtsanak.

On the occasion of #WorldHeartDay , Manipal Hospitals installed innovations to encourage Bangalore to be a 'heart smart city'. pic.twitter.com/cYSJPKx4uC

Bengaluru | City to display heart symbol in traffic lights



Joined hands with Manipal hospitals to create awareness about heart health issues using traffic signals. Banner & pamphlets to be used as well. 20 junctions selected to display hearts b/w 15-25th: Jt CP Traffic, R Gowda pic.twitter.com/4JC17WcE0w